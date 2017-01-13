Herhalde hazılanabilecek en net tasarım görselleri.. İşte Galaxy S8 için hazırlanmış tasarım görüntüleri..

Samsung'un Nisan ayında özel bir etkinlikte tanıtması beklenen amiral telefonu için iddialar hala devam ediyor. Galaxy S8 nasıl olacak, Galaxy S8 fiyatı ne olacak, Galaxy S8 çift kenarlı mı olacak, su geçirmez mi olacak gibi soruların cevapları kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İlk kez bu kadar net görüntüsüne yaklaştık diyebilirim.

Telefon tanıtılana kadar hakkında çıkan iddiaları burda sizlerle paylaşıyoruz. Bugün Samsung'un yeni telefonu için artık kasanın kavisli olması kuvvetle muhtemel. İnternet düşen tasarım görüntüleri resmi kaynaklara yakın görseller olarak kabul edilebilir. Telefon kılıfı üreticisi olan bir firma Galaxy S8'e ait olan görselleri yayınladığı iddia edildi. Bununla birlikte söz konusu firma 3 görsel yayınladı.

Note 7 faciasından sonra sızıntılarla başı belada olan Samsung büyük bir titizlik ile çalışmalarını sürdürdüğünü iddia etmişti ancak yeni görseller hepimziin kafasını karıştırmaya yetti. Görsselde sadece kavisli yapı değil daha farklı bir yapıda yer alıyor.

Bununla birlikte Galaxy S8'de ekran kasa oranı home butonunun yokluğunda yükselmiş görünüyor. Telefon ise tamamn ekran kaplı. İddialarda olduğu gibi Galaxy S8 home tuşunu kaldırmış parmak okuma sensörünü Galaxy S8'in camı altına konumlandırmş.

Bir diğer sevindirici özelliği ise iPhone 7'nin izinden gitmemiş olması. Stereo hoparlörler ile gelen telefon 3.5 mm jak girişini kaybetmemiş görünüyor. Galaxy S8'in açılardan baktığımızda ise Micro-USB'ye yer verdiğini görüyoruz. Cihazın arka kapağında çift kamera yer alıyor.

Peki sizce Galaxy S8'in tasarımı gördüğünüz gibi midir?