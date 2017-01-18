Galaxy S8'in kılıfı geçtiğimiz haftalarda görüntülenmişti. Şimdi S8 Plus'ın kılıfı sızdırıldı.

Galaxy S8'in kılıfı geçtiğimiz haftalarda görüntülenmişti. Yaklaşan Galaxy S8 Plsu'ın bazı özelliklerine dair yeni sızıntılar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Henüz tanıtımına aylar var ancak telefon piyasasındaki iddialar durmak bilmiyor.

Galaxy S8 Plus için hazırlanmış aksesuar ile cihazın neye benzeyeceğini az biraz tahmin etmemiz mümkün. Telefonun parmak izi sensörü, kamera, 3.5 mm kulaklık girişi gibi temel özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabiliyoruz. Online mağaza MobileFun'un edindiği görüntülerde önceki görüntülerle eşleşecek gibi görünüyor. Belirli olan özelliklere gelince şunu söyleyebiliyoruz.

Galaxy S8 Plus'ın alt tarafında hoparlör 3.5 mm kulaklık girişi yer almasının yanısıra S kalem için açıklık görünüyor. MobileFun'un iddiasına göre Galaxy S8 Plus'ın S kalemine yer verecek. Bu daha önce duyduğumuz bir söylenti. Ancak bu söylentiyi doğrulayacak herhangi bir açılış yok. Olan açıklığın USB-C sarj portu için olduğu düşünülüyor. Galaxy S8'in kablosuz sarj desteğine sahip olacağı yönündeki iddialar için şuan için birşey söylemek mümkün değil.

Çünkü yeterli bir delil yok. Samsung'un USB-C bağlantı noktasını tamamen çıkarması cesurca bir hareket olacak ancak bu kadar cesur olması ihtimal dahilinde değil. Özellikle telefonu bilgisayara yada televizyona bağlamak için USB-C portuna ihtiyaç olduğunu düşünen bir şirket için..

S Pen'in açılması, USB-C'nin açılma olasılığından daha yüksek; bu diğer sızıntıların öne sürdüğü bir iddia. Son sızıntı ayrıca Galaxy S8 Plus'ın arka kapağında çift kamera olmadığını da belirtiyor. Görünüşe göre Samsung bu özelliği düşündü ama bırakmaya karar verdi. Ayrıca arkadan bakan bir parmak izi algılayıcısı için telefonun arkasında bir açıklık yok. Bu cihazın ekranının altına yerleştirildiğine bir işaret olabilir. Bildiğiniz üzere HOME tuşunun yer alması beklenmiyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'un hemen hemen benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. Ekran boyutu ve pil boyutunda farklılıklar görünebilir.

Peki sizce Samsung, cesurca bir hareket olarak kablosuz sarj özelliğiyle gelir mi?