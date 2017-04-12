Samsung yeni amiral gemisi modelinde kullandığı 6 GB'lık sürümü sadece Güney Kore'ye özel olmayabilir. Peki Galaxy S8 Plus'ın 6 GB'lık versiyonu Türkiye'de satılır mı?

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan ve ses getiren Samsung'un yeni gözdesi hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Galaxy S8 Plus'ın 6 GB'lık bellek ve 128 GB'lık dahili hafızaya sahip olan modelinin Güney Kore'de piyasaya sürüleceğini biliyorduk. Söz konusu iddialara göre Kore'li teknoloji devi ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bu özel modeli piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Samsung, Galaxy S8 Plus'ın 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile daha fazla premium model üretmeyi planlıyor ancak şirket muhtemelen Mayıs ayından önce bunu yapamayacak. Samsung, en yeni amiral gemisinin en pahalı türevi olan ve 1.000 dolardan fazla fiyatlı ön siparişler almaya devam ederken, siparişlerini alan müşterilerin artık Mayıs ayı sonuna kadar cihazı almayacaklarını söyledi. Yüksek fiyat etiketine rağmen, premium Galaxy S8 Plus modeli Çin ve Koreli tüketiciler için cazip bir öneri.

Samsung için Galaxy S8 Plus modelide bir ilk yaşanacak olup Güney Kore sınırları dışarısında ilk kez 128 GB kapasiteli akıllı telefon satışa çıkmış olacak.

Peki Türkiye'de satılacak mı?

Galaxy S8 Plus 6 GB'lık versiyonunun ülkemizde satılıp satılmayacağı büyük merak konusu oldu. Samsung'un kararı öncelikle ABD pazarını kapsıyor olup Avrupa ülkerinde bu durum için herhangi birşey geçmiyor.

Peki siz Samsung modellerini nasıl buluyorsunuz?