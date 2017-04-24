Bir Koreli menkul kıymet firmasına göre, Samsung'un Galaxy S8 Plus, daha küçük ekranlı Galaxy S8 kardeşinden daha fazla satacak.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, Kore ve ABD'de geçtiğimiz hafta piyasaya çıktı ve galiba pazar araştırmacıları Galaxy S8'e daha büyük bir ilgi bekliyordu. Bu oldukça şaşırtıcı ama Yuanta Securities tarafından yayınlanan bir rapora göre, Samsung'un bu yıl 50.4 milyon Galaxy S8 birimi satması bekleniyor ve Galaxy S8 Plus kardeşinden daha çok talep edilecek.

Yuanta Securities, tüketicilerin% 53.9'u Galaxy S8 Plus ile ilgileneceklerini ve geri kalan% 46.3'ünün Galaxy S8'i satın alacağını iddia ediyor. Tabii ki bu sadece bir projeksiyon, ancak Samsung'un 27.1 milyon Galaxy S8 Plus birimi satabileceği anlamına geliyor.

Bu, az çok kaynağın paylaştığı tüm bilgileri, ancak bazılarınız için bir sürpriz olabilir. Galaxy S8, 6.2 inç Galaxy S8 Plus'ın daha fazla tüketici çekebileceğinden, daha fazla insana uyacak bir 5.8 inç ekrana sahip. Kullanıcılar daha büyük ekranları çok seviyor gibi görünüyor. Gerçek şu ki Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, ekran boyutlarına göre düşündüğünüz kadar büyük değil, her iki telefonda da 18.5: 9 en boy oranı ve oldukça kenarları çerçevenin olmaması nedeniyle oldukça dar, Bu da onları daha kompakt hale getiriyor.

İlk gösterimler oldukça olumlu ve ön sipariş miktarına bağlı olarak Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus bu yıl çok popüler olacak. Galaxy S8 telefonun ön sipariş için hazır olduğu sırada Samsung, aslında bir milyondan fazla ön sipariş aldı ve bunu yaparak temel olarak tüm kayıtları ezdi. Elbette hem Galaxy S8 hem de Galaxy S8 Plus için geçerlidir çünkü iki cihaz birlikte 1 milyon ön sipariş vermiştir.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, metal ve camdan yapılmıştır ve tasarım bakımından aynıdır. İki cihaz Snapdragon 835 64-bit okta çekirdeği işlemcisi ile besleniyor ve Kore'de 6GB RAM Galaxy S8 Plus mevcut olsa da içeride 4GB RAM paketi içeriyor. Android Nougat iki cihazda önceden kurulmuş olarak geliyor.

Peki siz hangi Galaxy S modelini daha çok beğeniyorsunuz?