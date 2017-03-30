Samsung'un beklenen telefonu Galaxy S8 Plus resmileşti. Bununla birlikte özellikleri ve tasarımı yapılan bir etkinlik kapsamında gün yüzüne çıktı..

Samsung, Galaxy S8 Plus'ı tanıttı. Unpacked 2017 etkinliği kapsamında tanıtılan telefonun özellikleri oldukça etkileyici. Telefon çalışmalarını büyük bir titizlik ile gerçekleştiren Samsung, nihayetinde telefonlarını tanıttı. Uzun süredir büyük bir merakla beklenen telefonun büyük ekranlı olması beklenen durumlar arasındaydı. Bu tamamen Plus olmasından yana.

Samsung'un büyük ekranlı bir amiral gemisi telefonu isteyen kullanıcıları mutlu edecek bir telefon olup 6.2 inç boyutuyla karşımıza çıkıyor. Teknik özellikleri bakımından etkileyici olan telefon Exynos 8895 işlemciden ve Mali G71 grafik biriminden güç alıyor.

Samsung Galaxy S8 Plus teknik özellikleri:

Ekran: 6.2 inç Quad HD Süper AMOLED, 2960 x 1440 piksel

İşlemci: Exynos 8895 / Snapdragon 835

Veri deposu: 4 GB

Depolama: 64GB

Arka kamera: Çift Piksel 12MP OIS (F1.7)

Ön kamera: 8MP AF (F1.7)

Bağlantı: 4G LTE, çift bant Wi-Fi ac / a / b / g / n, Bluetooth 4.2 (apt-X ve LE ile birlikte), GPS, NFC, USB Type-C

Pil: 3500 mAh

Boyutlar ve Ağırlık: 159.5 x 73.4 x 8.1 mm, 173 g

İşletim sistemi: Android 7.0

Özel özellikler: IP68 su direnci, Kablosuz şarj etme, Bixby

Galaxy S8 Plus Fiyat: 899,00 €

Galaxy S8 Plus'ın kamerası

Arka kapağında 12 megapiksel çözünürlüğünde kameraya yer veren telefon ön kapağında 8 megapiksel geniş açılı bir kamera bulunduruyor.

Galaxy S8 Plus'ın özellikleri hemen hemen Galaxy S8 ile aynı. Boyutlar farklı diyebiliriz. Birde ufak tefek birkaç özellik. Galaxy S8, 3000mAh'lik bir batarya bulunduruyorken Galaxy S8 Plus 3500mAh kapasiteli bir batarya bulunduruyor. Ayrıca cihaz Galaxy S8'de olduğu gibi 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına ev sahipliği yapıyor.

Galaxy S8 ile aynı çözünürlüklü 2K AMOLED ekran yer alıyorken Galaxy S8 Plus modelinde aynı ekran 6.2 inç boyutuyla karşımıza çıkıyor.

Batarya ve ekran boyutu dışında modeller arasında bir fark bulunmadığını söylemek mümkün. Birde tahmin edeceğiniz üzere Galaxy S8 Plus'ın fiyatı Galaxy S8'e göre daha pahalı. Diğer küçük kardeşi üzerinde birkaç yükseltme özelliği bulunduruyor: 6.2 inç ekran ve 3,500mAh pil. Alt kısımda ev düğmesi görevi görecek basınca duyarlı bir alana sahiptir.

Note 7 ile aynı kapasite. Ama merak etmeyin Samsung, alev almaması için büyük bir titizlikle çalıştığını ve testlerden geçtiğini açıkladı. Samsung ayrıca Dex, bir tanıtılan masaüstü yuvası onun için akıllı telefonlar, Bixby'e ve iris ve yüz tanıma özelliğini kullanıcılara sundu.

Peki siz Galaxy S8 Plus'ın büyük ekranı hakkında ne düşünüyorsunuz?