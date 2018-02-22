Samsung'un Galaxy S8 modelleri için Android Oreo güncellemesini geri çeken Samsugn bugün güncellemenin dağıtımına başladığını duyurdu...

Samsung'un uzun zamandır beklediği Galaxy S8 modeli için Android Oreo güncellemesini geçtiğimiz hafta yayınlamış fakat bu güncellemeyi aniden 2 gün sonra geri çekmişti.

Samsung geri çekilme kararını söyle açıkladı; "Galaxy S8'e Oreo yükleyenler bazı sorunlarla karşılaştı. Bu sebeple çalışmalara devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Android Oreo yüklü Galaxy S8 modellerinin aniden yeniden başlatılması sorunu nihayet bugün çözüldü ve Samsung resmi olarak güncellemeyi yeniden yayınladı. OTA üzerinden sunulan Oreo güncellemesi Türkiye'den de indirilebiliyor.

Galaxy S8 için G950FXXU1CRB7 ve Galaxy S8 Plus için G955XXU1CRB7 yapı numaralı güncellemeyi yüklemeden önce cihazınızdaki herşeyi yedeklemenizi tavsiye ederiz. Güncellemeyi gerçekleştirirken şarjınızı dolu olmasına özen gösteriniz.



Siz Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı güncellediniz mi?