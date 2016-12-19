Galaxy S8 Nisan'da Gelebilir!

Samsung'un Galaxy S8'in piyasaya sürülmesi konusunda son günlerde farklı iddialar gündeme getiriliyor. İlk raporlarda Samsung’un Note 7’de yaptığı hatayı yapmamak adına sıkı tutacağı belirtilirken telefonun Mart ayında piyasaya çıkabileceği belirtilmişti. Fakat son bilgiler bu konuda daha da ileri bir tarihi gösteriyor.

Toplantı Sonucu Değiştirdi

Samsung tarafından yapılan strateji toplantısı sonrasında ise çıkış tarihinde küçük bir değişiklik yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre S8'in çıkışı Nisan ayına kadar ertelenebilir ve tanıtım ve satış başlangıcı New York olabilir. Bu, yaklaşık bir aylık bir erteleme anlamına geliyor ve marka adına gerekli kontrollerin yapılması için makul bir süre.

Farklı Değişiklikler Gelecek!

Galaxy S8 için farklı konumlanan parmak izi okuyucusu, çıkarılmış home tuşu, çıkarılan 3.5mm kulaklık girişi konuşulan iddialar arasında. Fakat kuşkusuz konuşulanlar sadece bir iddia ve Galaxy S8'in Nisan ayında çıkmama ihtimali var.

Samsung Temkinli Davranacak

İddialar her ne olursa olsun Samsung adına kesin olarak söylenebilecek bir şey varsa o da markanın temkinli olacağı. Özelikle Note 7 için yapılan hızlı işlemler sonuçların çok kötü olmasına neden olurken Galaxy S8 ile birlikte böyle bir hatanın yapılması beklenmiyor. Zira markanın en güçlü amiral gemilerinden birisi olan Galaxy S8 ile böyle bir hatanın yapılması zararın karşılanamamasına dahi yol açabilir.