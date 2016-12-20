Galaxy S8 Mayıs'a Ertelenebilir

2017 yanında Galaxy S8 modelini piyasaya sunarak bu konuda yeni bir amiral gemisiyle daha mobil sektörde yer almayı amaçlıyor. Bu konuda pek çok farklı iddaa ve spekülasyon gündeme getirilmiş olsa da son dönemlerde özellikle telefonun çıkış tarihi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

Mart’ta Gelmeyebilir

Telefon için 2017’de gerçekleştirilecek Dünya Mobil Kongresi gibi etkinliklerinin tercih edileceği belirtilse de son dönemlerde bu konuda oldukça farklı gelişmeler yaşandı. Samsung tarafından yapılan çalışmalar sonucunda telefonun ancak Nisan ayı itibariyle ilk olarak gösterme çıkarılacağı belirtilirken Nisan ayı sonrasındaki satış işlemleri için Mayıs ayına işaret ediliyor.

Bu açıdan geçtiğimiz dönemlerde Ocak ve Şubat aylarına işaret edilse de son gelen bilgilere göre bu konuda biraz gecikme yaşanabilir. Gecikme ile ilgili akla gelen en önemli detay ise Galaxy Note 7 modellerinde yapılan hatalar.

Note 7’deki Hatalar Tekrarlanmak İstenmiyor

Benzer hataları tekrarlamamak istemeyen Samsung, yeni telefon için tüm testleri gerçekleştirmek ve telefon için son kontrolleri yapmak istiyor. Bu açıdan Galaxy S8 modeli piyasaya geç çıkmış olsa dahi güvenlik açısından herhangi bir ihmal yapılmayacağından dolayı kullanıcıların güvenli bir şekilde bu telefonu kullanması sağlanacak. Üstelik 1-2 aylık gecikme de olsa Samsung'un bu anlamda güç kaybedeceği pek tahmin edilmiyor.