Galaxy S8 Kalemle Gelebilir

Samsung tarafından geliştirilen Note serisinde özel bir kalem de telefonun en önemli özelliklerinden birisi olmuştu. Galaxy Note 7 handikabı sonrasında ise mevcut kalem deneyiminin Galaxy S8 için geliştirilebileceği iddia ediliyor. Şu ana kadar Samsung tarafından yeni telefon modeli ile ilgili hiçbir detay paylaşılmazken yapılan sızdırmalar sayesinde telefonda yer alabilecek pek çok farklı özellik hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

Yeni Sızdırmalar Var!

Galaxy S8 için yapılan sızdırmalarda da son olarak kalem konusunda ciddi gelişmelerin yaşandığı belirtildi. Galaxy S8 modelinin kalem ile birlikte gelebilecek olması bu konuda Samsung için ciddi bir yenilik olacak. Öyle ki sadece Note serisi ile sınırlandırılmış olan kalem, Galaxy S8 ile birlikte sınırlarını aşacak.

Üstelik milyonlarca kullanıcı tarafından satın alınan bir telefonda kalem deneyiminin olması da bu konuda farklı bir telefon kullanımı sağlayacak. Yapılan açıklamalarda telefon için gelen bilgilerde ekranın 5.1 inç ve 6.2 inç olmak üzere iki farklı versiyonu sunulabilir. Bu iki versiyonun da kalem kullanımı ile birlikte kullanıcıların çok daha iyi bir modele sahip olabilmesi mümkün.