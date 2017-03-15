iPhone 7'nin özellikleri Samsung'un amiral modeli Galaxy S8'e gelecek. Bununla birlikte Galaxy S8'de kullanıcıları bambaşka bir deneyim bekliyor.

Galaxy S8'in özellikleri gittikçe netleşiyor. Galaxy S8 ile ilgili ortaya çıkan söylentiler Apple'ın gözde telefonu iPhone 7'yi bizlere hatırlatıyor. iPhone 7'yi hatırlatan yeni model bambaşka bir deneyim sunacak.

Cihaz ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Tanıtımına sayılı günler kala cihazın neredeyse tüm özellikleri de gün yüzüne çıkmış oldu. Son olarak sızdırılan özellikler bizlere tamamen iPhone 7'yi hatırlatıyor.. Galaxy S8 için yeni özelliklerin gelmesi zaten beklediğimiz birşey. Rakibinin kullandı 3D Touch şimdi de Galaxy S8 için gelecek.

Ek fonksiyonlara sahip olası beklenen Galaxy S8 için pratik özellikler birlikte gelecek. Ayrıca mesela Facebook uygulamasının üzerine dokunmayıp belli bir basınç uyguladığınızda ekran bunu algılayabiliyor ve uygulamayı açmadan size belli seçenekler de sunabiliyor.

Fiziksel ana ekran tuşunu da ortadan kaldıran Galaxy S8 de bu özelliğini kullanacak olup yine iPhone 7'de kullanılan Taptic Engine sayesinde fiziksel bir tuşa sahip olmamasına rağmen fiziksel tuş hissiyatını yaşatacak. Ekran/Kasa ortanının yükselmesi dışında basınç temelli teknolojiye geçmesi muhtemel olan Samsung'un amiral gemisi Galaxy S8, benzer pratik çözümler sunacak.

Peki sizce Samsung'un yeni telefonu başarılı olabilecek mi?