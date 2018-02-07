Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo bekleyenlere kötü haberi vermek zorundayız...

Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde Samsung Experience 9.0 arayüzünü resmen tanıtmıştı. Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo üzerinde çalışmalar yapan Güney Koreli şirket Experience 9.0 arayüzünü malesef bu güncellemeye dahil etmedi.

Bugün ise Şubat ayının sonlarında yayınlanması beklenen Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo güncellemesinin bazı bölgelerde Experience 9.0 arayüzünden geç çıkacağı sızdırıldı.

Kuzey Afrika'dan bir kullanıcının Samsung destek konuşması sırasında ortaya çıkan bilgiye göre; Oreo güncellemesine Experience 9.0 dahil edilecek.

Fakat lokasyon çalışmalarından dolayı güncelleme aynı anda bütün dünyada yayınlanmayacak.

Galaxy S8 için Oreo güncellemesinin 2018'in ilk çeyreğinin sonuna kadar sunulmasını bekliyoruz. Mart ayındaki Google I/O 2018'de tanıtılacak olan Android 9.0 P güncellemesi bakalım Galaxy S8'e ne zaman gelecek?