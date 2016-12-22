Galaxy S8 Canavar Moduyla Geliyor!

Samsung, Galaxy serisiyle uzun yıllardan beri en popüler telefon modellerini piyasaya sunmaya başarıyor. Şimdilerde ise 2017 yılı içerisinde Galaxy S8 adı ile sunulacak telefon hakkında gelen pek çok spekülasyon konuşuluyor.

Galaxy S8 hakkında bugüne kadar gelen bilgilerde telefonun yüksek performans sunabilecek kapasitede olacağı kesinleşti. Özellikle canavar modu olarak adlandırılan yeni bir modun da telefona eklenebileceği konuşuluyor. Öyle ki canavar modu ile ilgili elde edilen ilk bilgilerde telefon için yüksek performans sağlayabilecek yeni bir sisteminin kullanılma sunulacağı açıklandı. Bu konuda çok fazla detay paylaşılmamış olsa da Samsung tarafından özellikle yüksek performans gerektiren oyunlar ve uygulamalarda canavar moduna geçiş yapılabileceği ve bu mod sayesinde kişilerin ihtiyaç duyduğu performansı sağlayabileceği belirtildi.

Yabancı internet sitelerinde paylaşılan bu bilgiler kısa süre içerisinde tüm dünya genelinde ilgi görürken Samsung bu tip özellikler ile piyasaya çıkması halinde çok daha büyük ilgi görebilecek. Samsung konusunda tercih yapan büyük bir kesim şu anda nasıl bir telefonun piyasaya çıkacağını merak ediyor. Bugüne kadar yapılan paylaşımlarda parmak izi okuyucusu, iris tarayıcı gibi pek çok farklı özellikten bahsedilirken bu tip özelliklerin tek bir telefonda buluşması da ortaya oldukça başarılı bir cihaz çıkaracak.