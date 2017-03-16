Ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S8 farklı bölgelerde farklı RAM seçenekleriyle satışa sunulacak..

Samsung'un bir sonraki telefonuyla ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Bununla birlikte 28 Mart itibarıyla gerçekleştirilecek etkinlikle resmi olarak duyurulacak olup tanıtımdan önce gerçek tasarımı, gerek teknik özellikleri gerekse çıkış tarihiyle ilgili hakkında yapılan sızıntılar hız kesmeden gelmeye devam ediyor.

Farklı RAM kapasitesi olacağıyla ilgili yeni bilgilerin yer aldığı rapor sunuldu. Yeni sızıntılar yaklaşan Galaxy S8 serisinin öncekiler gibi 4GB RAM içerdiğini doğruladı ancak Samsung, 6GB RAM ile daha güçlü bir varyasyon planlıyor. Büyük dezavantajı (çoğumuz için), Çin'e özgü olması.

Android ile çalışan akıllı telefonlar 6GB ile RAM geçen yıl ya da öylesine piyasaya sürünen edilmiştir ve biz büyük olasılıkla 2017 boyunca onları çok daha fazla göreceğiz. Samsung'un şimdi de adı 6GB RAM söylentilerine karıştı. Dolayısıyla bu daha pahalı bir versiyon demektir. Ortaya çıkan bilgiler IHS'de Araştırma Direktörü olarak çalışan Çin merkezli bir analist olan Kevin Wang'dan geliyor. Buna ek olarak, şirketin gelecek amiral gemisinin uluslararası varyantının, söylenti / sızıntı önermesi gibi, 4GB RAM ile geleceğini belirtti.

Samsung 29 Mart'ta uluslararası olarak Galaxy S8'i tanıtacak ama telefonun Çin versiyonu muhtemelen şirketin geçmişte yaptığı en azından ayrı bir olay sırasında duyurulacak. Aynı zamanda, Çinli bir modelin, ABD'deki ve diğer bazı pazarlarda yakıt tedarik etmesi beklenen Snapdragon 835 yerine, şirketin Exynos 8895 SoC ile birlikte gelmesi muhtemeldir.

Peki sizce Samsung'un yeni amiralini almayı planlıyor musunuz?