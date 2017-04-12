Galaxy S8 + 6 GB RAM ile Kore'de satıldı. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre cihazın ilk ünitesi tükendi.

Kore merkezli teknoloji devi, şu ana kadar Kore'de toplam 620.000 S8 / S8 + adet satmayı başardığını ve iki adet 2017 amiral gemisinin tarihteki en çok satan Samsung akıllı telefonları olacağını gösterdiğini bildirdi.

Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy S8'in 4GB RAM'ine kıyasla sadece siyah renkte ve 6GB RAM'e sahip Galaxy S8 Plus 128GB modelinin ön siparişleri için 150.000 adet hazırladı. Şimdi ilk stok tükendi, yeni ön sipariş edenler Mayıs ayının sonlarında model alacak. Samsung'un şimdilik açıklaması bu yönde.

Şirket, şimdiye kadar ülkede toplam 620.000 adet Galaxy S8 ve S8 Plus sattığını açıkladı. Yeni telefonlar, hafta sonu 550.000 adet satarak firmanın ön sipariş rekorunu kırdı. Daha önce benzeri görülmemiş avantajlar sunan Samsung, yaptığı ön sipariş kampanyalarıyla adından konuşturmayı başarıyor.

S serisinin en pahalısı!

1020 dolar fiyat etiketine sahip olan cihaz S serisi telefonlar arasında en pahalı olan model. Fiyatına rağmen Güney Kore'de satışa sunulan cihaz 150.000 kişi tarafından satın alındı. Ayrıca & GB RAM'li Galaxy S8 modelinde kullanıcılara DeX istasyonu da hediye olarak veriliyor.

Peki pahalı olmasına rağmen satışları hakkında ne düşünüyorsunuz?



