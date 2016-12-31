Galaxy S8 4K Ekran İle Gelebilir Mi?

Galaxy S8 için yapılan paylaşımlarda bugüne kadar pek çok farklı iddiaya yer verildi. Bu iddialar kuşkusuz telefon için büyük bir beklenti yaratsa da 4K ekran kounsunda ciddi sızdırmalar sürüyor.

Galaxy 7 Ekran Kalitesi Nasıldı?

Galaxy S7'nin 2.560 x Samsung'un da sanal gerçeklikle iç içe bir 1.440 piksel çözünürlüğü kesinlikle harikaydı ama 4K bir ekranla (3.840x2.160 piksel) karşılaştırılınca o bile sönük kalacak.

Macera Mart’ta Başladı!

Mart ayında firmanın Kaliforniya'daki bir fuarda sanal gerçeklik cihazları için geliştirdiği 5,5 inçlik bir 4K ekranı tanıtmasıyla başladı. O günlerde bazı uzmanlar bu ekranın Samsung Gear VR türevi başlıklarda kullanılacağını düşünmüştü ama Güney Koreli araştırma şirketi UBI Research'e göre Samsung'un mobil 4K teknolojisi ilk olarak telefonlarda görücüye çıkacak.

Hayal Ötesi: Galaxy S8 Çerçevesiz 4K!

Bu ekranı daha da olağan üstü kılabilecek bir dedikodu daha var: Galaxy S8, çerçevesiz bir telefon olabilir. Bu durumda Samsung, ekran camını kenarların yanı sıra (S7Edge gibi) üst ve alttan da kıvırarak eşsiz bir tasarıma imza atabilir. Etkiyi artırmak için ana ekran düğmesini kaldırmak ve parmak izi okuyucusunu ekrana gömmek de olasılıklar arasında. Bakalım yeni yılda nasıl bir cihaz göreceğiz.