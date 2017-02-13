Samsung geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla birlikte bugünleri işaret etmişti. Galaxy S7 ve S7 Edge için Nougat güncellemesi Türkiye için nihayet geldi.

Galaxy S7 ve S7 Edge Nougat güncellemesinin dağıtımı bugün yani 13 Şubat 2017 itibariyle başladı. Bununla birlikte Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge kullanıcıları artık Android'in en yenisini yükleyebilecekler.

Resmi olarak sunulan güncelleme ile 1.3 GB dosya boyutuna sahip. Bu nedenle cihazınızda 1.3 GB'lık boş alan olması gerekiyor. Bu güncelleme 1 Şubat'ta Android güvenlik yaması olarak kullanıma sunulmuştu. Artık güncellemeyi OTA üzerinden hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

27 Ocak tarihinde Samsung Türkiye yetkilisinin yaptığı açıklama ile birlikte güncellemenin hızlı bir süre içerisinde paylaşılacağını düşünüyorduk. Samsung Türkiye'den edinilen son bilgilere göre ise önemli bir hata olursa güncellemeler de yaklaşık bir haftalık bir gecikme yaşanacak. Samsung yetkilisi bu konuda çok mesaj aldığı için soruları Twitter üzerinden cevaplamış bunu bekleyen herkesin yüreğine bir nevi su serpmişti.

13 Şubat itibariyle yayınlanan güncelleme ile birlikte artık yepyeni bir Touchwiz deneyimi de sizleri bekliyor. Genel dağıtıma başlandı. Nougat güncellemesi başladı ancak Güney Koreli teknoloji devi Samsung, test amacıyla çok az sayıda Galaxy S7 ve S7 Edge modellerine dağıtıma başladı.

Peki siz hangi Android sürümü kullanıyorsunuz?