ABD merkezli Sprint, sırasıyla "SM-G930P" ve "SM-G935P" model numaralarını taşıyan Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlandı.

Haziran ayı için Android güvenlik düzeltme ekini içeren paket 299MB civarında ve ek küçük hata düzeltmeleri ve kararlılık ve performans iyileştirmeleri getiriyor..

Beklendiği gibi, Sprint şu anda güncelleme yayınını (OTA) dağıtıyor ve stok durumu, önümüzdeki bir hafta içinde her Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge birimini kapsayacak şekilde kademeli olarak genişletilecek..

Sprint'deki Samsung Galaxy S7 serisinin en yeni yazılım güncellemesi, sürüm numarasını standart model için 'G930PVPU4BQF3' ve bir Edge ekranına sahip model için 'G935PVPU4BQF3' e gönderiyor. Her zamanki duruma göre, güncellemenin kullanılabilirliği önümüzdeki günlerde artacak ve OTA sürümünün öncesinde bir bildirim olacak.

Bununla birlikte, uygun iki cihazdan birine sahip olan Sprint müşterileri, ana ayarlar menüsüne gidip 'Cihaz Hakkında' başlığının altındaki 'Yazılım Güncellemeleri' bölümüne erişerek güncelleme işlemini manuel olarak yapmayı deneyebilirler Bunu yapmak için akıllı telefonun en az yüzde 50 oranında pil ömrü kaldığından ve her zamanki gibi, faturanızdaki ekstra masraflardan veya yavaş indirme hızlarından kaçınmak için yazılım paketini etkin bir Kablosuz ağ üzerinden indirmeniz önerilir.

Samsung Galaxy S7 serisi Mart 2016'da Android 6.0 Marshmallow'ı kutudan çıkararak piyasaya sürüldü. Amerika'nın Sprint üzerinden piyasaya sürülen iki model, Şubat 2007'de Android 7.0 Nougat'a güncellendi ve kullanıcı arayüzüne yeniden yapılandırılan unsurlar, yeni çoklu görev araçları ve daha iyi performans, kararlılık ve pil ömrü getirildi.

Teknik olarak, Samsung Galaxy S7 serisi Birleşik Devletler'de bir Qualcomm Snapdragon 820 sistem çipi (SoC) ile güçlendirilirken, global varyant Exynos 8890 yongasetini kullanıyor.