Galaxy S7 için Android Nougat güncellemesi nihayet Türkiye’ye geliyor. Merakla beklenen Galaxy S7 için Android güncellemesinin tarihi açıklandı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2016 yılının son aylarında Galaxy S7 kullanıcılarını mutlu edecek haberi vermiş bununla birlikte güncellemeyi duyurmuştu. Ancak her zaman olduğu gibi bizim ülkemiz bu güncellemeyi geç alıyor. Galaxy S7 için dağıtımı başlayan Android 7.0 için tarig verildi. Yapılan açıklamayla birlikte tarih netleşti.

Samsung'un Türkiye Başkan Yardımcısı konu ile ilgili Twitter üzerinden soruları cevapladı. Tansu Yeğen'in güncelleme konusunda yaptığı tweet ile birlikte sorunu güncellemenin ne zaman geleceğini duyurdu. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in açıklamalarına göre Android Nougat güncellemesi bu haftanın sonunda gelecek.

Android 7.0 Nougat güncellemesi Şubat'ın 2. hafta sonunda Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge modellerine, Şubat'ın 3. hafta sonunda Galaxy S6, Galaxy S6 edge Plus ve Galaxy Note 5'e, Şubat'ın 4. hafta sonunda Galaxy S6 Edge'e, Mayıs ayında Galaxy A serisine ve Temmuz ayında Galaxy J serisine gelecek.