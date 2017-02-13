Güney Koreli teknoloji devinin sevilen telefon modelinde ilginç bir problem ortaya çıktı. Birçok kullanıcının ekranında pembe çizgiler oluşmaya başladı.

Note 7'ye rağmen satışları gayet iyi olan Samsung'un kavisli başarılı bir telefonu olarak piyasada yer alan telefonda pembe çizgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde iPhone cihazlarda böyle bir sorun görülmüştü. Şimdi de Galaxy S7 Edge'de bu sorun ortaya çıktı.

Konuya göre dünya çapındaki çeşitli Galaxy S7 Edge kullanıcılarının ekranlarında pembe çizgiler bulunuyor. Reddit kullanıcısı tarafından açılan konu kısa bir süre içerisinde büyük bir ilgi gördü. Anlaşılan bu durumla karşılaşan tek kullanıcı değil.

Reddit kullanıcısının iddiasına göre Samsung yetkili servise götürdüğü zaman 350 dolar gibi bir tamir ücretiyle karşı karşıya kalmış. Bununla birlikte diğer aynı problemi yaşayan kullanıcılar da çeşitli garanti ücretleriyle karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

Pembe çizgi sorunu hakkında Samsung tarafından bir açıklama yapılmış değil. Galaxy S7 Edge cihazlarındaki bu problem için Samsung gerekli desteği verecek mi, vermeyecek mi merak konusu oldu..

Peki siz bu sorun hakkında ne düşünüyorsunuz?