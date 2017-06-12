Samsung'un önemli telefonu olan Galaxy S7 Edge için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki yeni güncelleme neler bulunduruyor?

Belki de Samsung'un şimdiye kadar çıkardığı en iyi telefonu Galaxy S7 Edge. Milyonlarca kullanıcısı olan amiral gemisi telefon 2016 yılının en iyi akıllı telefonu ünvanını alarak ödüllendirildi. Mobil yenilikçilikte dünya lideri olan Samsung, donanım, yazılım ve servislerde en iyisini acımasızca takip etmeye ve tüm dünyadaki tüketicilerin neler yapabileceğini yeniden tanımlamaya devam ediyor. Samsung'un mobil global ürün stratejisi başkan yardımcısı Junho Park, " Galaxy S7 kenarıyla tasarım ve yenilikçilik konusundaki işçiliğimiz için tanınmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki yeni güncelleme neler getiriyor?

220 MB boyutlu olan güncellemede hata birçok hata düzeltmesi ve cihaz performansı iyileştirme yer alıyor. Performans üzerinde iyileştirmeler bulunuyor. Cihazın kararlılık geliştirmeleri ve karar düzenlemeleri yeni yada geliştirilmiş yeni özellikler getiriyor. Galaxy S7 Edge cihazınızdan en iyi verimi almanız için hazırlanmış güncelleme sonrasında cihazınızda fark edilir bir iyilik dokunuyor.

Eğer sizde Galaxy S7 Edge modelli Samsung telefonu kullanıyorsanız söz konusu güncellemeyi Ayarlar > Güncellemeler bölümünden kontrol edip indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Peki siz Samsung'un güncellemeleri için ne düşünüyorsunuz?