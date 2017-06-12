Galaxy S7 Edge için yeni güncelleme!

Samsung'un önemli telefonu olan Galaxy S7 Edge için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki yeni güncelleme neler bulunduruyor?

12 Haziran 2017 16:25 Mobil

Belki de Samsung'un şimdiye kadar çıkardığı en iyi telefonu Galaxy S7 Edge. Milyonlarca kullanıcısı olan amiral gemisi telefon 2016 yılının en iyi akıllı telefonu ünvanını alarak ödüllendirildi. Mobil yenilikçilikte dünya lideri olan Samsung, donanım, yazılım ve servislerde en iyisini acımasızca takip etmeye ve tüm dünyadaki tüketicilerin neler yapabileceğini yeniden tanımlamaya devam ediyor. Samsung'un mobil global ürün stratejisi başkan yardımcısı Junho Park, " Galaxy S7 kenarıyla tasarım ve yenilikçilik konusundaki işçiliğimiz için tanınmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki yeni güncelleme neler getiriyor?

220 MB boyutlu olan güncellemede hata birçok hata düzeltmesi ve cihaz performansı iyileştirme yer alıyor. Performans üzerinde iyileştirmeler bulunuyor. Cihazın kararlılık geliştirmeleri ve karar düzenlemeleri yeni yada geliştirilmiş yeni özellikler getiriyor. Galaxy S7 Edge cihazınızdan en iyi verimi almanız için hazırlanmış güncelleme sonrasında cihazınızda fark edilir bir iyilik dokunuyor.

Eğer sizde Galaxy S7 Edge modelli Samsung telefonu kullanıyorsanız söz konusu güncellemeyi Ayarlar > Güncellemeler bölümünden kontrol edip indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Peki siz Samsung'un güncellemeleri için ne düşünüyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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