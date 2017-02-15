Samsung nihayet Nougat güncellemesinin dağıtımını başlattı. Bununla birlikte bizde elimizdeki cihaza Nougat güncellemesini yükledik. Peki yeni güncellemede neler var?

Sizin için elimizde bulunan Galaxy S7 Edge cihaza Nougat güncellemesini yükledik. Nougat'a ilk aşamada sıcak bakmıyorduk çünkü buradan sizlerle pil testini paylaşmıştık. Önemli ölçüde Marhsmallow'a göre pil ömrü bittiği söyleniyordu. Bunların hepsini yakından öğrenmek istedik. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için sunulan Android 7.0 Nougat güncellemesinin arayüz bakımından ciddi değişiklikler içerdiğini gördük.

Daha önce Note 7'de yer alan bu arayüzün geldiğini gördük. Bununla birlikte güç yönetimi konusunda da yapılan değişiklikler gözümüzden kaçmadı. Android 7.0 Nougat güncellemesiyle HD-FHD-2K arasında kullanıcının isteğine bağlı olarak değiştirilmesi mümkün oluyor.

Benim mutlak noktam kamera oldu. Bir telefonda en önemli özellik benim adıma kamera. Nougat güncellemesiyle kamera arayüzünde nasıl değişiklikler yapıldığı benim için büyük bir merak konusu olmuştu. Bununla birlikte Nougat güncellemesinde önemli performans iyileştirmelerinin olduğunu gördüm. Bu gerçekten etkileyici. Güncellemenin en dikkat çeken detayı bu olsa gerek.

Nougat güncellemsinde pil yüzdesi yüzde 10 geriliyor. Bunu söylemeden geçmeyelim istedim. Nougat'ın güncellenmesinden sonra Galaxy S7 Edge pil ömrü% 10 geriledi.

Peki siz Nougat güncellemesini yüklediniz mi? Deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz?