Çin ve İngiltere'da Galaxy S7 ve S7 Edge kullanıcılarına dağıtılmaya başlanan Nougat güncellemesi diğer Samsung modellerine de geliyor. Peki Nougat ne zaman Samsung cihazlara gelecek?

Samsung'un daha önce Nougat güncellemesinde sıkıntılar yaşadığı bu nedenle Nougat güncellemesini durdurduğu söylenmişti. Ancak Samsung bu konuda bir açıklama yapmamıştı. 17 Ocak'ta Nougat güncellemesini dağıtacağının sözünü veren Samsung bu sözünü tuttu. Çin ve İngiltere'de güncelleme başladı.

Peki Galaxy S6 ve Note 5 cihazlara Android 7.0 Nougat güncellemesi ne zaman gelecek?

Güncellemenin Şubat'ın son haftasında gelmesi bekleniyor. Kullanıcılara güncellemenin ne zaman geleceği büyük bir merak konusu olmuştu.

Peki Nougat güncellemesinde neler var?

Android 7.0 Nougat'ın Tüm Özellikleri!

Yeni işletim sistemlerinin her biri yeni özellikler ve iyileştirmeler ile geliyor. Daydreams ekran koruyucusu, uygulamalar hızlı geçişler sunuyor. Mesela; Chrome'u açabili hızlı bir bağlantı bulup kopyalayabilir ve uygulamalar düğmesine çift dokunarak Gmail'e dönebilirsiniz.

Aynı anda iki uygulama kullanın!

Nougat ile Google, Android 7.0 çalıştıran tüm Android cihazlara çoklu pencere desteği desteği resmen ekliyor. Çoklu pencere modunu etkinleştirmek için, son uygulamalar düğmesine uzun basın. Halihazırda kullandığınız herhangi bir uygulama, alt kısımda gösterilen son uygulamalarla birlikte ekranın üst kısmına (bir telefonda veya bir tabletteki sola) gidecektir. Listeden kullanmak istediğiniz ikinci uygulamayı seçin. Uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırmak veya etkin uygulamalardan birini en üst düzeye çıkarmak için bölmeyi sürükleyin.

İki Chrome sekmesini aynı anda görüntüleyin!

Apple'ın iPad kullanıcıları için Safari'de bölünmüş ekran sekmesi görüntülemeyi tanıtmak için bir yıl sürdü ancak Google, Android için çoklu pencere özelliğini aktif etti. Chrome'u çoklu pencere modunda kullanırken, Menü düğmesine hafifçe vurun ve "Başka bir pencereye taşı" nın süper kullanışlı seçeneklerinden birini seçin. iOS kullanıcılarına bu özelliği göstermek keyifli olabilir.

Çoklu pencere modunda metin, resimler sürükleyip bırakın

Aynı anda iki uygulama kullanırken, iki pencere arasında metin sürükleyip bırakabilirsiniz. Metni vurgulayın, sonra metni yüzmeye başlayana kadar metni uzun basın. Başka bir penceredeki bir metin alanına sürükleyin ve bırakın. Aynı şey, Google'ın ürünlerinin en son sürümleri için güncellendiğini varsayılarak iki uygulama arasında resim paylaşımı yapabilirsiniz. Büyülü, değil mi?

En son çıkan tüm uygulamaları temizle

En son uygulamalarınızı görüntülerken ekranınızın altına yerleştirmek yerine, kullanışlı Tümünü Temizle metnini bulacağınız listenin başına gelmeniz yeterli olacaktır.

APK nereden geldi?

Uygulamalar'ı açın ve listelenen herhangi bir uygulamaya dokunun. Uygulamanın yüklemesinin kaynağını göreceğiniz sayfanın altına kaydırın. Örneğin, Play Store'dan yüklendiyse, o kadar çok diyecek. Yan yüklediğiniz bir şeyse, "Paket Yükleyiciden Yüklendi" ifadelerini kullanacak.

Hızla yanıtla

Artık bildirimde doğrudan Facebook Messenger, Hangouts veya Messenger gibi uygulamalardaki iletilere yanıt verebilirsiniz. Elbette, bu, mesajlaşma uygulaması ile başka bir uygulama arasında girmeden yapmadan konuşma yapabileceğiniz anlamına gelir. Unutulmamalıdır ki, bu mesajlaşma uygulamaları ile sınırlı değildir. Örneğin, Twitter, Facebook uygulamalarına da cevap yazabilirsiniz. Bu iOS kullanıcılarının yükünü hafifleten güzel bir özellik.

Bildirim önem düzeyi

Artık, bir uygulamanın özel kullanımınıza uyacak şekilde bir uygulamanın bildirimlerinin önem seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Veri Tasarrufu

Fazla veri ödemekten bıktınız mı?

Android Nougat cihazı kullanırken, belirli uygulamaların arka planda veri kullanmasını engellemek için Veri Tasarrufu'nı etkinleştirebilirsiniz. Veri Kullanımı menüsü altında Veri Tasarrufu'nu açın ardından, cihazınızda yüklü olan bir uygulama listesini gezebilir ve istediğiniz her biri için arka plan verilerini etkinleştirebilirsiniz.

Önerilen ayarlar

Ayarlar uygulamasını açtığınızda, cihazınız ayarlamanız gereken çeşitli ayarlar ve özellikler için bazı tavsiyeler sunar.

Yeni Emojiler

Gülen yüzler artık daha insani bir görünüme sahip.

Uygulama indirmeleri için İptal düğmesi

Artık Google Play'e girmeden indirme işlemini iptal edebilirsiniz.