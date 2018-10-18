Galaxy S10, ekran üzeri parmak izi tarayıcısına sahip ilk Samsung akıllı telefon olması bekleniyor. Ultrasonik mi yoksa optik sensör mi olacak?

Ekran içi parmak izi tarayıcıları sadece bir trend değil, bir gerçekliktir. Üreticiler daha fazla ekran mülkünü kullanmaya çalıştıkça, fiziksel düğmeler de yok oluyor. Apple Ana Düğmeyi kaldırarak ve Face ID özelliği seçerek büyük ölçüde buna katkıda bulundu. Diğer üreticiler de bunu sunuyor, ancak alternatif hala parmak izi.

Samsung, parmak izi tarayıcısını tamamen kaldırma noktasına yavaş yavaş ulaşıyor. Telefon üreticisi, tarayıcıyı ön taraftan arkaya doğru hareket ettirdi ve muhtemelen camın arkasına gizlemenin peşinde.

En azından yeni bir patent başvurusu, Samsung'un üzerinde çalıştığı gerçeğine tanıklık ediyor. Nisan ayında yayımlanan ve bugün yayımlanan bu patent başvurusu, görüntülü parmak izi tarayıcı teknolojisine sahip nispeten yeni bir Galaxy telefon tasarımını göstermektedir.

Tanım, “ ekran panelinin arka yüzeyine yerleştirilmiş biyometrik sensör modülü ” hakkında konuşuyor . Resimlerden biri, optik filtreler ve katmanlarla “optik” bir yöntemi açık bir şekilde anlatıyor. Bu, daha pahalı bir cihazın bunu gösterebileceği anlamına geliyor. Bu da akıllara Galaxy S10'u getiriyor. Optik parmak izi tarayıcısı, işitme oranı ve tansiyon izleme dahil olmak üzere normalden daha fazlasını yapabilir. Samsung'un bu patent için başvurmuş olması, onu göreceğimizi garanti etmez, ancak şirketin düşündüğü veya üzerinde çalıştığı konusunda iyi bir işarettir.