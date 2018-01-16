Samsung Galaxy On7 Prime (2018) özellikleri GFXBench testlerinde görüldü...

GFXBench kıyaslama sitesine göre, Samsung şu anda Galaxy On7 Prime (2018) akıllı telefonu üzerinde çalışmalar yapıyor. GFXBench'de görülen akıllı telefon özellikleri daha önceki modeline göre küçük bir yükseltme alacağını ortaya koyuyor.

Galaxy On7 Prime (2018) GFXBench'te SM-G611 model numarasıyla görüldü. Telefon 1920 x 1080 piksellik Full HD çözünürlüğü destekleyen 5.5 inç ekran ile donatılmış. Mali-T830 grafiklerini içeren Samsung Exyones 7870 yonga seti akıllı telefona güç verecek. Daha öncede aynı ekran ve yonga seti önceki modelde kullanılmıştı.

Galaxy On7 Prime (2018) üzerindeki işlemci 3 GB RAM ile desteklenecek. 32 GB dahili depolama alanı mevcut. Fotoğraflar için 12 megapiksellik bir arka kamera ile geliyor ve ayrıca, 12 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamera ile gelmesi bekleniyor. Selefi modeli 8 megapiksellik ön kamera içeriyordu. Telefon, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi ile çalışacak.

Galaxy On7 Prime (2016), bazı pazarlarda Galaxy J7 Prime olarak satılmaktadır. Bu nedenle, Galaxy On7 Prime (2018) bazı pazarlarda Galaxy J7 Prime (2018) olarak piyasaya sürülecek.