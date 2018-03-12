Samsung'un phablet segmentinde boy gösterecek olan Galaxy note 9'un özellikleri sızdırldı...

MWC 18 etkinliğinde Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin lansmanını yapan Samsung önümüzdeki aylarda S-Pen tutkunlarını mutlu edecek bir haber ile karşımızda olacak. Phablet segmentinde boy gösterecek olan Note serisinin yeni üyesi Galaxy Note 9'un bugün özellikleri belli oldu.

SlashGear'ın haberine göre, Galaxy Note 9'un Snapdragon 845/Exynos 9810 yonga seti ve 6GB RAM'den gücünü alması bekleniyor. Sesli asistanı Bixby 2.0 ile çıkış yapacak olan Note 9, 6.3 inç büyüklüğnde geniş bir ekran ile gelecek.

Galaxy S9'un ekranı gibi Super AMOLED olacak bu ekranın yanında Note 9, kamera özellikleri ile de ön plana çıkacak. Note 9'da f/1.7 değerinde 12 Megapiksellik çift kamera kurulumu bulunacak.

Telefonun ön yüzünde 8 megapiksellik Selfie kamerası bulunacak. 3.300 mAh batarya ile gelmesi beklenen Note 9, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/g/n, Bluetooth 5.0 ve MIMO bağlantılarını destekleyecektir.

Android 8.0 Oreo ile kutusundan çıkacak olan donanım canavarı, S-Pen'i ile kullanıcılarına yepyen bir deneyim sunacak. Söylentilere göre; Note9 çıkışının ardından Android 8.1 ile kavuşacak. 2019 başında ise telefonun Android P güncellemesini alması bekleniyor.