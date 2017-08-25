Samsung'un amiral gemi modellerinden olan Galaxy Note 8'in daha ucuz versiyonu da satışa sunulacak.

Çok pahalı olması beklenen Note 8'in ucuz versiyonu da olacak. Bununla birlikte 23 Ağustos'ta tanıtılan Galaxy Note 8, 64 GB, 128 GB ve 256 GB gibi tüm depolama modeli için 6 GB RAM'de sunulacak. Galaxy Note 8'in başlangıcından sonra Çin'in TENAA açıklarında serftikasyon kuruluşunda iki baskısının olduğu daha ortaya çıktı.

6 GB RAM'e sahip olan Galaxy Note 8'in özelikleri 4 GB RAM'in özellikleriyle karşılaştırıldığı zaman farklı birşey yok. Aralarında özellik ve tasarım açısından bir fark yok. Note 8'in bir varyantı olarak görebiliriz. TENAA açıklarında model numaraları SM-N9508 ve SM-N9500 ​​olan iki yeni varyant 4 GB RAM içeriyor.

Snapdragon 835' sürümü bulunduran iki modelde de CPU ile birlikte geliyor. 4 GB RAM'lik Galaxy Note 8, daha uygun bir fiyata sahip olacak olsa da resmi bir fiyatlandırma henüz yok. Bununla birlikte 4 GB RAM'e sahip olan Note 8, 580 dolardan satışa sunulabilir.

Peki siz Note 8 modelini nasıl buluyorsunuz?