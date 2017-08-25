Galaxy Note 8'un ucuz versiyonu da olacak!

Samsung'un amiral gemi modellerinden olan Galaxy Note 8'in daha ucuz versiyonu da satışa sunulacak.

25 Ağustos 2017 17:00 Mobil

Çok pahalı olması beklenen Note 8'in ucuz versiyonu da olacak. Bununla birlikte 23 Ağustos'ta tanıtılan Galaxy Note 8, 64 GB, 128 GB ve 256 GB gibi tüm depolama modeli için 6 GB RAM'de sunulacak. Galaxy Note 8'in başlangıcından sonra Çin'in TENAA açıklarında serftikasyon kuruluşunda iki baskısının olduğu daha ortaya çıktı.

6 GB RAM'e sahip olan Galaxy Note 8'in özelikleri 4 GB RAM'in özellikleriyle karşılaştırıldığı zaman farklı birşey yok. Aralarında özellik ve tasarım açısından bir fark yok. Note 8'in bir varyantı olarak görebiliriz. TENAA açıklarında model numaraları SM-N9508 ve SM-N9500 ​​olan iki yeni varyant 4 GB RAM içeriyor.

Snapdragon 835' sürümü bulunduran iki modelde de CPU ile birlikte geliyor. 4 GB RAM'lik Galaxy Note 8, daha uygun bir fiyata sahip olacak olsa da resmi bir fiyatlandırma henüz yok. Bununla birlikte 4 GB RAM'e sahip olan Note 8, 580 dolardan satışa sunulabilir.

Peki siz Note 8 modelini nasıl buluyorsunuz?

sindar-okay
Şindar OKAY
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Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
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