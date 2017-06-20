Samsung'un popüler telefonu Galaxy Note 8'in nerde ve ne zaman tanıtılacağı haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 8'in yayınlanma tarihi ile ilgili söylentiler dolanmaya başladı. Kimileri Eylül ayında yapılacak olan IFA Berlin'de telefonun tanıtılacağını iddia ederken, o tarihten önce tanıtılmasıda bekleniyor.

Tanıtım tarihi ile ilgili detaylar @Ice Universe tarafından sızdı. Alınan bilgiye göre Samsung'un bir sonraki phablet amirak gemisi modelinin Ağustos ayının üçüncü haftası tanıtılması bekleniyor. Bu tarihin ise 14-20 Ağustos arasında olması ve sızıntı kaynağına göre etkinliğin New York'ta olacağı söylendi.

Samsung'un Galaxy Note 8'i tanıtacağı tarih geçen yıl şirketin Apple ile rekabet etmek için yangından mal kaçırır gibi Galaxy Note 7'yi tanıttığı tarihten önceye denk gelmekte. Bakalım bu sefer Samsung'un akıbeti ne olacak?



Siz Galaxy Note 8'in hangi özelliğini beğendiniz?