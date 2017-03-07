Samsung diğer yıllara göre Galaxy S8 lansmanını erteleme kararı almasına rağmen Note 8'den haber vermeyi ihmal etmedi.

Kod ismiyle ilk kez ortaya çıkan Galaxy Note 8 için Samsung çalışmalara devam ediyor. Note 8 ile ilgili ilk sızıntılar gelmeye başladı. Bugün itibarıyla cihazın kod adı ve muhtemel model numarası netleşmş oldu. Bununla birlikte Samsung Mobile müdürü DJ Koh, cihazı onayladı. Galaxy Note 8 ile ilgili ilk sızıntılar gelmeye başlado.

"Great" ifadesini kullanan Türkçe'de "harika, mükemmel" anlamların karşılığı olan kelimeyi kullandı. Note 7 olayından sonra moralleri yüksek tutmak ve telefonun ne kadar iyi olacağına vurgu yapmak kod adının dışında kaynaklar, telefonun SM-N950F kod adına sahip olacağı belirtiliyor. Ancak yine farkı Note 8 varyasyonları olursa bu model isimlerinde bazı farklılıklar görmemizde elbette olası bir durum.

Galaxy Note 8'in yine her zaman olduğu gibi bu yılda yıl sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Büyük oranda önümüzdeki ay tanıtılacak olan Galaxy S8 ve S8 Plus'ın izlerini taşıması beklentiler arasında.

SM-N950F kod adına sahip olan cihaz kod adının dışında bu model isimlerinin bazı farklılıklar görmemiz de olası durumlardan olup ilerleyen günlerde daha iyi öğreneceğiz.

Peki siz Galaxy Note 8 için neler bekliyorsunuz?