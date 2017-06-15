İddialara göre Samsung, Eylül ayında gerçekleşecek olan IFA'da Galaxy Note 8'i tanıtacak. Daha önceki söylentiler Ağustos ayında tanıtılacağını öne sürmüştü.

Samsung'un amiral gemisi bir diğer modeli için bu kez Eylül ayı işaret edildi. Öyle ki bu ihtimalin giderek doğruluk payı artıyor. Çünkü bu bilgileri Samsung'a yakın olan kaynaklar verdi. Samsung'a yakınlığıyla bilinen kaynakların verdiği bilgilere göre yeni bir Tizen 3.0 giyilebilir cihazın geliştirilmesine henüz yeni başlanmış durumda olup IFA Gear S4'ün açıklanması da zor gibi görünüyor. Samsung söz konusu bu konferansta yeni ürünlerini sergiledi bu nedenle bu yıl farklı bir durum beklemiyoruz. Bu nedenle göstereceği şeyin özel bir cihaz olacağına kesin gözüyle bakılıyor olup akıllara henüz tanıtılmayan Galaxy Note 8 geliyor.

Note 8'in muhtemel özellikleri arasında edge-to-edge Infinity Display (Sonsuz Ekran) yer almasına kesin gözüyle bakılıyor olup Samsung'un kendi ürettiği Exynos serisi (8895) işlemci, 6GB veya 8GB RAM ve stereo AKG hoparlörler de yer alıyor. Yine söz konusu söylentilere bakılacak olunursa cep telefonu dokulu bir Bixby tuşuna sahip olacak olup bu onu ses kısma tuşundan ayırt etme imkanı verecek.

Dedikodular arttıkça Samsung'un nasıl birşe üzerinde çalıştığını merak ediyor ve görmek için adeta sabırsızlanıyoruz. Galaxy Note 7 hatasını telafi etmek adına Samsung'dan daha büyük şeyler bekliyoruz. Elbette bunu telafi etmek için Samsung tüm imkanlarını kullanacaktır.