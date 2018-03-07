Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesinin dağıtımına Amerika'da başlandı. Bakalım ülkemize ne zaman gelecek?

Samsung sonunda Galaxy Note 8 için Android 8.0 Oreo güncellemesini remen yayınladı. Ancak yapılan güncelleme hiçbir şekilde Samsung tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Oreo güncellemesi aynı zamanda Google tarafından da onay aldı. SafteyNet uyumluluğu testinden geçen Note 8 için Oreo güncellemesi şimdilik sadece Amerika'daki kullanıcılarına sunuluyor.

Şimdilik Snpadragon işlemcili Note 8 modellerine gelen güncellemenin ülkemizde de satılan Exyones işlemcili modellere ne zaman geleceği bilinmiyor.

Galaxy Note7'e Oreo ile gelecek olan yenilikler

Ana ekrandaki uygulamalara 3D Touch benzeri kısayol özelliği gelecek.

Resim içinde resim (PiP) modu eklenecek.

Klavye güncellenecek.

Bluetooth bağlantısı artık yüksek çözünürlüklü sesleri desteklenecek.

Samsung Pass ile uygulamalara şifre konulabilecek.

Güvenli klasör, tuş kilidi yapılana kadar açık durdurulabilecek.

Otomatik doldurma özelliği eklenecek.

Bildirim merkezi baştan aşağıya yenilenecek.

Klavye üzerinden GIF arama özelliği eklenecek.

Galaxy S8 için Android 8.0 Oreo güncellemesini geçtğimiz hafta yayınlayan Samsung'un Note 8 için atak yapacağını ve Mart ayı bitmeden güncellemenin ülkemize sunulması bekleniyor.



Siz Galaxy Note 8'in hangi özelliğini seviyorsunuz?