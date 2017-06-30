Samsung'un çift kameralı bir şekilde satışa sunması beklenen Note 8'i sandığımızdan daha pahalı olabilir. Öyle ki ekstra özellikler demek ekstra para demek olacak.

Galaxy Note 7, Samsung için felaket oldu. Telefon, bataryasıyla büyük sorunlar yaşadı ve sonuç olarak toplam küresel geri çağrıya neden oldu. Bununla birlikte şirket halen halefi olarak beklenen Galaxy Note 8'i serbest bırakacak.

Note serisi tüketiciler arasında her zaman popüler olmuştur ve bunun Note 7'de yaşananlar nedeniyle 2017'de değişip gelişmeyeceğini görmek ilginç olacaktır.

Satışların zarar görmemesi için Samsung elinden geleni yapacaktır. Akıllı telefon hala birkaç ay uzakta olmasına rağmen, biz zaten bunun hakkında biraz biliyoruz.

Zaten Galaxy Note serisi pahalı olarak bilinir. Ne yazık ki Note 8 ile bu değişmeyecek. Öyle ki oldukça pahalı olması bekleniyor. Akıllı telefonu yaklaşık 850 dolara alabilmeniz için hala bir şansınız var, ancak 900 $ veya belki biraz daha fazla bir fiyat etiketi bu noktada daha güvenli bir bahis gibi görünüyor. Temel bellek artar ve telefon ek bir kamera alırsa, Samsung'un fiyatı yükseltmekten başka çaresi olmayabilir. Avrupa'da akıllı telefonun 1.000 € 'luk perakende satış yapması bekleniyor.

Sizce Note 8'e talep yüksek olacak mı?