Galaxy Note 8 cepleri yakacak!

Samsung'un çift kameralı bir şekilde satışa sunması beklenen Note 8'i sandığımızdan daha pahalı olabilir. Öyle ki ekstra özellikler demek ekstra para demek olacak.

30 Haziran 2017 19:28 Mobil

Galaxy Note 7, Samsung için felaket oldu. Telefon, bataryasıyla büyük sorunlar yaşadı ve sonuç olarak toplam küresel geri çağrıya neden oldu. Bununla birlikte şirket halen halefi olarak beklenen Galaxy Note 8'i serbest bırakacak.

Note serisi tüketiciler arasında her zaman popüler olmuştur ve bunun Note 7'de yaşananlar nedeniyle 2017'de değişip gelişmeyeceğini görmek ilginç olacaktır.

Satışların zarar görmemesi için Samsung elinden geleni yapacaktır. Akıllı telefon hala birkaç ay uzakta olmasına rağmen, biz zaten bunun hakkında biraz biliyoruz.

Zaten Galaxy Note serisi pahalı olarak bilinir. Ne yazık ki Note 8 ile bu değişmeyecek. Öyle ki oldukça pahalı olması bekleniyor. Akıllı telefonu yaklaşık 850 dolara alabilmeniz için hala bir şansınız var, ancak 900 $ veya belki biraz daha fazla bir fiyat etiketi bu noktada daha güvenli bir bahis gibi görünüyor. Temel bellek artar ve telefon ek bir kamera alırsa, Samsung'un fiyatı yükseltmekten başka çaresi olmayabilir. Avrupa'da akıllı telefonun 1.000 € 'luk perakende satış yapması bekleniyor.

Sizce Note 8'e talep yüksek olacak mı?

sindar-okay
Şindar OKAY
Tüm yazıları
Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..
Önceki Haber ABD Savunma Bakanlığı Türk Hackerlara Teşekkür Etti!
Sonraki Haber Blogger anneye istismar cezası!
 