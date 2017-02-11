Samsung Galaxy Note 7 tanıtıldı ve satışa sunuldu. Samsung Galaxy Note 7 özellikleri neler ?

Samsung, merakla beklenen Galaxy Note 7 modelini tanıttı. Kullanıcıları hayran bırakacak özelliklere sahip olan Galaxy Note 7 fiyatı ve özellikleri nasıl? Bugünkü konumuzda Galaxy Note 7'nin özelliklerine ve fiyatına değineceğiz.

Galaxy Note 7 Teknik Özellikleri

Ekran: 5.7 inç, Quad HD ekran, Super AMOLED, Gorilla Glass 5

İşlemci: Dört adet 2.6 GHz ve dört adet 1.5 GHz hızında çalışan Exynos 8890 işlemci

Grafik Birimi: Mali-T880 MP12 GPU

RAM: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB depolama alanı, microSD destekli

Arka Kamera: 12 Megapiksel f/1.7, 26mm lens, OIS

Ön Kamera: 5 Megapiksel f/1.7, 22mm lens

Pil: 3500mAh

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow, Yenilenmiş TouchWiz

Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C

Galaxy Note 7 ekranı 5.7 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde olacak. Note 7 ekranı çizilmelere karşı ekran korumada en yeni Teknoloji olan Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu ekran aynı S7 edge olduğu gibi iki yana kıvrımlı. İlk alıcılar Gear VR hediyesiyle beraber Galaxy Note 7'ye sahip oluyorlar.

Galaxy Note 7 Fiyatı

Samsung Galaxy Note 7, 3599 TL