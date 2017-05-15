Samsung Galaxy J serisi akıllı telefonlar, şirket için en azından çevrimdışı piyasada son birkaç yıldır mükemmel bir iş çıkardı.

Telefonun sunum slaytında, İnternet'te, ahizenin özelliklerini gösterdiği iddia ediliyor. Galaxy J7 Max, 1080p çözünürlüklü 5.7 inç ekrana sahip olacak. J7 Max'te kullanılan panel, OLED değil, bir TFT ekran olacak, bu oldukça ilginç. Bir diğer kayda değer sızıntı, telefonun 1.6GHz oktav çekirdekli bir CPU ile bir MediaTek Helio P20 yongaseti ile güçlendirilmesi. Samsung, J7 Max için Exynos yongasetiyle çalışmıyor olabilir, çünkü diğer Galaxy J7 (2017) cihazları Exynos çipi ile üretilecek gibi görünüyor.

J7 Max, bir microSD kartı ile genişletilebilen 4GB RAM ve 32GB dahili depolama özelliğine sahip. J7 Max, f / 1.7 diyafram açıklığı ve LED flaş ile arkadan 13MP kamera alacak. Daha büyük diyafram açıklığı oldukça şaşırtıcı ve kameranın orta menzilli segmentteki Moto G5 Plus ile yarışmasını bekliyoruz.

Ayrıca akıllı telefonun kalınlığı 8.1 mm olup Android 7.0 Nougat tabanlı TouchWiz UI ile yüklü olarak geliyor olup Samsung Pay'i destekliyor. 3300mAh'lik bir pil paketine sahip olduğu görülüyor.

Kaçak telefonun fiyatı da açığa çıktı. Galaxy J7 Max'in fiyatı 311 $ dolar olması bekleniyor. Haziran'ın ikinci haftasında piyasalarda yerini alacak olup ilk olarak Hindistan'da piyasaya sürülecek. Çünkü milyonlarca Galaxy J cihazının satıldığı ülkelerden biri.

Peki siz Galaxy J serisini nasıl buluyorsunuz?