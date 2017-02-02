Galaxy J7 2017 modeli en net şekilde görüntülendi!

Galaxy J7 2017'nin videosu ortaya çıktı!

Resmi olarak tanıtılmadan önce yine sızdırıldı. Bu kez Galaxy J7 2017 modeline ait bir görselin tasarm videosu ortaya çıktı.

Samsung'un orta düzey modeline ait görsel ve tasarım videosu sızdırıldı. Galaxy J7 2017 modeline ait özellikler gittikçe şekilleniyor. Artık Galaxy J7 2017 modelinin hemen hemen neye benzeyebileceğini tahmin edebiliyoruz bir süpriz çıkmazsa tabi..

Merak edilen J serisinin en büyük üyesi olduğunu düşünüyorum. Galaxy A serisiyle gerçekten iyi bir başarı yakalamış üst düzey özelliklere sahip orta seviye telefonlarıyla her düzey kullanıcıyı mutlu etmeyi başarmış şirketlerden biri Samsung. Amiral modellere göre daha uygun gayet iyi özelliklere sahip olan serileri sevilmişken ard arda çıkarmakta bir kusur görmüyor.

J derisinin en büyük serisi J7'nin tasarım görseli ve videosu ortaya çıktı. 2016 modeline kıyasladığımız zaman son derece şık bir tasarımla bütünleştiğini görüyoruz. Render tasarım videosuna göre daha modern çizgilere sahip. Telefonun arka kapağında yer alan gri alan ise tasarım bütünlüğünü sağlayan önemli bir detay olarak karşmıza çıkıyor. Bu ay Barselona'da gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi 2017 kapsamında tanıtılması bekleniyor.

Galaxy J7 2017'in net özellikleri ve fiyatını tanıtıldıktan sonra burada sizlerle paylaşacağız. Ancak siz o zamana kadar Galaxy J7 2017 modeli hakkında fikirlerinizi bildirebilir, beklentilerinizi yazabilirsiniz..