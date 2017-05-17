Samsung yakında iki yeni akıllı telefonlar ile bütçe yelpazesini genişletecek. Peki yeni Galaxy J5 neler sunacak?

Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7'ye (2017) görüntülerine artık neredeyse hakimiz. Galaxy J5 (2017) spekülasyonları gittikçe aydınlanıyor. Samsung'un orta seviye akıllı telefonları rağbet görüyor bununla birlikte Güney Koreli teknoloji devi bununla zenginleşiyor. Samsung Galaxy J serisinin 2017 yineleme ile bütçe akıllı telefonlar sırasını yükseltmek istiyor. Bu seride Galaxy J3 (2017), Galaxy J5 (2017) ve Galaxy J7 (2017) yer alıyor.

Akıllı telefon şimdi FCC tarafından ABD'de sertifikalandı ve bu sayede yakında piyasaya çıkacağına ima etti. Samsung Galaxy J5 ciddi manada gerçek bir Moto G meydan okuyucusu olabilir. Samsung'un bu yıl orta segmentte yerini alan Galaxy J serisi yenileniyor. Aynı A serisinde olduğu gibi farklı özelliklerle geliyor. Daha önce bazı sızıntı haberlerde modelin tasarım detayları sızdırılmıştı.

Tasarım bakımından Galaxy A 2017 serisine benziyor olup 5.2 inç boyutlu Super AMOLED bir ekran bulunduruyor. Bununla birlikte ekranda 720p çözünürlük sunulacak. Exynos 7870 işlemcisinden gücünü alacak olan 8 çekirdekli 1.6 GHz saat hızında çalışan bu işlemcinin yanı sıra telefonda 2 GB RAM ve microSD kart desteğiyle arttırılabilen 16 GB dahili depolama alanı yer alacak.

Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefonun 3000 mAh'lik güçlü bir bataryasının olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hem ön hem de arkada 13 MP'lik kamera sunacak olan Samsung Galaxy J5'in Avrupa'da 279 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. Samsung Galaxy J5'in Türkiye fiyatı için şuan net birşey söylemek mümkün değil ama 1000 lira ile 1250 arasında olabilir.

Samsung'un orta seviye telefonlarını nasıl buluyorsunuz?