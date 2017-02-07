Galaxy J5 2016 modeli özellikleri ve fiyatı!

Samsung'un orta düzey akıllı telefonu ülkemizde tercih edilenler arasında. Android Lollipop ve 1.5 GB RAM'e sahip olan telefon özçekim odaklı olup piyasadaki rakipleriyle yarışıyor. Orta seviye bir telefon için orta seviye teknik özelliklere sahip olan telefon günlük kullanım için gayet başarılı. Android 5.1 Lollipop sürümü ve 8.5 mm kalınlığı bulunan cihaz ayrıca 149 gram ağırlığına sahip olup. Yani telefonu elinize aldığınız zaman hissedebilmeniz mümkün oluyor.

Snapdragon 410'a yer verilen telefon performans açısından pek sorun yaratmıyor. Bununla birlikte eğer 2 GB RAM kullanılsaydı daha iyi bir telefon olabileceğini söyleyebilirdik ancak tam anlamıyla bunu söyleyemiyoruz. 8 ve 16 GB genişletilebilen cihaz bazı kullanıcılar için yetersiz olabilir.

SAMSUNG GALAXY J5 TEKNİK ÖZELLİKLER

Tasarım

Ağırlık: 149 gram

Kalınlık: 8.5 mm

Genişlik: 73 mm

Uzunluk: 142 mm

Kasa Türü: Plastik

Çerçeve: Plastik

Kamera

Arka: 13 MP Led Flaş

Ön: 5 MP Led Flaş

Kamera Özellikleri: BSI aydınlatmalı sensör, otofokus özelliği, HDR modu, yüz algılama, odaklama, pozlama, ISO kontrolü, dijital zoom, gülümseme algılama, beyaz dengesi

Video Özellikleri: 1080p/30 fps, 720p/30 fps

Ekran

Boyut: 5.0 inç

Çözünürlük: 720 x 1280 HD

Ekran Tipi: Super AMOLED

Piksel Yoğunluğu: 294 ppi

Donanım

İşlemci: 1.2 GHz Cortex-A53 / 4 çekirdekli

RAM: 1.5 GB

Hafıza: 8 ve 16 GB

Grafik İşlemcisi: Adreno 306

Yonga Seti: Snapdragon 410

Ek Depolama Alanı: microSD ile 128 GB'a kadar



Batarya

Kapasite: 2600 mAh

Değiştirilebilir mi ?: Evet

Kullanım Süresi: 11 saat aktif kullanım

Bağlantı

Wi-Fi: 802.11

USB: 2.0

Bluetooth: 4.0

Ek Özellikler: FM Radyo, Wi-Fi Direct, Hotspot, GPS, 4G