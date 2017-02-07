Galaxy J5 2016 modeli özellikleri ve fiyatı!

Samsung'un orta düzey akıllı telefonu ülkemizde tercih edilenler arasında. Android Lollipop ve 1.5 GB RAM'e sahip olan telefon özçekim odaklı olup piyasadaki rakipleriyle yarışıyor. Orta seviye bir telefon için orta seviye teknik özelliklere sahip olan telefon günlük kullanım için gayet başarılı. Android 5.1 Lollipop sürümü ve 8.5 mm kalınlığı bulunan cihaz ayrıca 149 gram ağırlığına sahip olup. Yani telefonu elinize aldığınız zaman hissedebilmeniz mümkün oluyor.
Snapdragon 410'a yer verilen telefon performans açısından pek sorun yaratmıyor. Bununla birlikte eğer 2 GB RAM kullanılsaydı daha iyi bir telefon olabileceğini söyleyebilirdik ancak tam anlamıyla bunu söyleyemiyoruz. 8 ve 16 GB genişletilebilen cihaz bazı kullanıcılar için yetersiz olabilir.
SAMSUNG GALAXY J5 TEKNİK ÖZELLİKLER
Tasarım
Ağırlık: 149 gram
Kalınlık: 8.5 mm
Genişlik: 73 mm
Uzunluk: 142 mm
Kasa Türü: Plastik
Çerçeve: Plastik
Kamera
Arka: 13 MP Led Flaş
Ön: 5 MP Led Flaş
Kamera Özellikleri: BSI aydınlatmalı sensör, otofokus özelliği, HDR modu, yüz algılama, odaklama, pozlama, ISO kontrolü, dijital zoom, gülümseme algılama, beyaz dengesi
Video Özellikleri: 1080p/30 fps, 720p/30 fps
Ekran
Boyut: 5.0 inç
Çözünürlük: 720 x 1280 HD
Ekran Tipi: Super AMOLED
Piksel Yoğunluğu: 294 ppi
Donanım
İşlemci: 1.2 GHz Cortex-A53 / 4 çekirdekli
RAM: 1.5 GB
Hafıza: 8 ve 16 GB
Grafik İşlemcisi: Adreno 306
Yonga Seti: Snapdragon 410
Ek Depolama Alanı: microSD ile 128 GB'a kadar
Batarya
Kapasite: 2600 mAh
Değiştirilebilir mi ?: Evet
Kullanım Süresi: 11 saat aktif kullanım
Bağlantı
Wi-Fi: 802.11
USB: 2.0
Bluetooth: 4.0
Ek Özellikler: FM Radyo, Wi-Fi Direct, Hotspot, GPS, 4G