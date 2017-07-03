Samsung, orta seviye telefon serisini genişletmek istiyor. Şimdi de Galaxy C7 2017 modelli telefonu Wi-Fi sertifikası alırken listelendi.

Çayı seven, çay sevmeyeni anlamayan ne yazık ki işi gereği genelde soğuk çay içen bu dertten muzdarip.. Ayrıca iki nokta cemiyetinin başkanı (..) Hayatı genel anlamda çay ve bilgisayar ile geçer. Teknoloji alanında makale ve haber ve analizler yazdı. Hizmetlerin gerçek kullanıcıları nasıl etkilediği hakkında bilgiler ile ilgileniyor..