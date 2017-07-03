Galaxy C7 2017 WiFi Sertifikası Aldı!
Samsung, orta seviye telefon serisini genişletmek istiyor. Şimdi de Galaxy C7 2017 modelli telefonu Wi-Fi sertifikası alırken listelendi.
Samsung Galaxy C7 (2017), beklenen akıllı telefonlardan biridir. Cihaz, Wi-Fi Alliance'ı geçtiğimiz günlerde gerekli sertifikalardan geçti. Bu akıllı telefonun test aşamasında Samsung ailesine katıldığı anlamına geliyor.
Geçen ay Bluetooth SIG'den Bluetooth sertifikası aldıktan sonra , Galaxy C7 akıllı telefonunun 2017 varyantı olması beklenen Samsung SM-C7100, WiFi Alliance (WFA) tarafından da sertifikalandı.
Liste, telefonun Android 7.1 Nougat'ı kutunun dışında çalıştırması dışında cihazla ilgili bir bilgi bulundurmuyor. Telefonun gerekli sertifikaları toplamaya başladığı göz önüne alındığında, yakında daha fazla bilgi toplayacağımızı düşünüyorum.
Peki siz Samsung'un orta seviye telefon modelleri için ne düşünüyorsunuz?