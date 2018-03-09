Samsung'un büyük beğeni toplayan amral gemisi ayarındaki Galaxy A8 (2018) için yeni güncelleme yayınladı. Güncellemenin detayları haberimizde...

Teknoloji devi Samsung geçtiğimiz aylarda özellikleri ile amiral gemisi modellerine kafa tutan Galaxy A8 (2018) modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kutusundan Android Nougat ile çıkarak bizleri hüsrana uğratan Galaxy A8 (2018) için bugün yeni güncelleme yayınlandı.

A530FXXU2ARB9 yapı numaralı güncelleme maalesef ki Android Oreo'yu temsil etmiyor. Bu sürüm ile Galaxy A8 (2018)'e "Mart ayı Android güvenlik iyileştirmeleri" ekleniyor. Güncellemenin içeriğinde ise 5 adet güvenlik açığının kapatıldığı yer alıyor.

Samsung'un Galaxy A8 (2018) modeli için android 8.0 Oreo güncellemesinin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.