Samsung'un orta düzey sevilen telefon modeli Galaxy A8 (2016) için Nougat güncellemesi test edilmeye başlandı. Peki Galaxy A8 serisi için güncelleme ne zaman geliyor?

Samsung'un orta seviye telefonları son yılların en çok tercih edileni diyebiliriz. Öyle ki satış rakamları bunu söylüyor. Galaxy A serisini 2017 model akıllı telefonlarla yenileyen Samsung, bugün eski modellerine en az bir yıla kadar daha destek vereceğinin sinyallerini de vermiş oldu. Söz konusu söylentilere göre en güçlü Galaxy A serisi telefonlardan biri olan Galaxy A8 (2016) yakın zamanda Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen bir modelden bahsediyoruz. Satışa sunulmasından sadece bir ay sonra Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesine kavuşmuştu. Şimdide Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşması bekleniyor.

Testlerde ortaya çıktı!

Android 7.0 Nougat güncellemesi Samsung tarafından test edilmiş. GFXBench'te sızdırılan testlere daha önce benchmark uygulamasında Samsung'un amiral telefon modelleri kendini göstermişti. Galaxy A8 2016 modeline güncellemenin geleceği yönünde sinyaller verildi ancak henüz ne zaman gelineceği bilinmiyor. Yalnız tahminlere göre bu yaz içerisinde OTA yoluyla güncelleme kullanıcılara sunulacak.

Peki siz Galaxy A8 2016 modelini kullanıyor musunuz?