Samsung'un orta segment telefonları Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modelleri Geekbench testlerinde görüldü. Bakalım telefonlar testten kaç puan almış...

Samsung, orta ve üst segmentler için konumlandırdığı Galaxy A ailesine yeni üyeler eklemek için çalışmalara başladı. Geekbench testinde görülen Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modelleri orta segment Android kullanıcılarına hitap edecek.

Samsung SM-A600FN (Galaxy A6) kod isimli model gücünü Exynos 7870 yonga setinden ve 3GB RAM'den alacak. Android 8.0 Oreo ile çalışan Galaxy A6'nın yeni A serisi gibi Infinity Display ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy A6, Geekbench'in tek çekirdek bölümünden 723 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 3605 puan alıyor.

Samsung SM-A605G (Galaxy A6+) ise 4 GB RAM ve Exynos 7870 yonga seti ile gelecek. Bu model tek çekirdek bölümünden 739 puan çoklu çekirdek bölümünden ise 3469 puan alıyor.



Her iki modelinde Hindistan'a özel olarak üretileceğini düşünüyoruz. Bakalım Samsung bu modelleri Avrupa'da satışa sunacak mı?