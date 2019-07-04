Orta segmente yer alan Samsung Galaxy A50, Sony ve Nokia'nın amiral gemilerinden daha kötü fotoğraflar çekmiyor.

Galaxy A50, Samsung'un Şubat ayının sonunda sunduğu orta seviye ve özellikleri arasında ekranın altında bir parmak izi sensörü ve üçlü bir kamera bulunuyor.

Galaxy A50 cep telefonunda iPhone 7 düzeyinde fotoğraflar çekebilirsiniz. Samsung'un orta segment telefonlarından biri olan Galaxy A50, DxOMark testine alındı. Samsung'un akıllı telefonu, orta seviye ve Galaxy S7 Edge ile Xiaomi Mi Note 3'ün altına paralel olarak toplam 83 puanla çıktı.

Galaxy A50'nin fotoğraf bölümü, 85 puan kısmi bir değerlendirme aldı: olumlu noktalar arasında DxOMark ekibi, iyi parlaklık koşullarında renklerin canlılığını, dinamik aralığın hızı ve tekrarlanabilirliğini vurguladı. Otomatik odaklama, portrelerde flaş ve pozlama yönetimi kullanarak iyi beyaz dengesi sunuyor. Diğer taraftan da zoom ile kötü hale gelen düşük ışık koşullarında iyi performans göstermiyor olması da söz konusu incelemede yerini aldı. Otomatik netleme ve flaş kullanımında pozlama yönetimi bulunduruyor. DxOMark'tan 79 puanlık bir kısmi not alarak video sektörü biraz daha kötüye gitti: Olumlu yönleri arasında hem iç hem de dış mekanda renk oluşturma, iyi elektronik ses kontrolü ve çekimde çekilen filmlerde dengeleme vardı.

Otofokusun dengesizliği, düşük detay seviyesi, pozlama yönetiminin gözle görülür dengesizliği ve farklı koşullarda görülebilen eserler için kötü de olsa iPhone 7 ile arasında sadece 3 puanlık bir fark kaydedidi.

Peki siz Samsung telefonların kamerasını nasıl buluyorsunuz?