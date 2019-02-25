Samsung, Infinity-U ekran ve ultra geniş kameralarla Galaxy A50 ve A30 modellerini duyurdu.

Samsung , yeni Galaxy A 2019 serisinin ilk iki modeli olan Galaxy A30 ve Galaxy A50'yi de tanıttı . Şimdilik, şimdiden vaat etmiş olan ve şimdiden iyi söz verenlere odaklanalım.

Samsung Galaxy A30: Teknik Özellikler

Ekran : 6.4 "FHD + (1.080 x 2.340 piksel) Süper AMOLED

CPU : okta çekirdekli (çift 1.8 GHz + hexa 1.6 GHz)

RAM : 3/4 GB

Dahili bellek : 32/64 GB genişletilebilir (512 GB'a kadar microSD ile)

Arka kamera : 16 megapiksel, f / 1.7, otomatik netleme + 5 megapiksel ultra geniş, f / 2.2, sabit netleme

Ön kamera : 16 megapiksel, sabit odaklamalı f / 2.0

Pil : hızlı şarj ile 4.000 mAh

Boyutlar : 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Galaxy A30, Samsung Health, Samsung Pay, Bixby ve diğerleri gibi servislere kolay erişime sahip Samsung 2019 orta serisinin prototipidir. Çentikli büyük ekran tatmin edici bir özerklik için geniş bataryaya sahip olan cihaz aynı zamanda fotoğraflarda kullanıcıları mutlu etmeyi hedefliyor. Bununla birlikte ultra geniş kamera ve arkadaki parmak izi okuyucusu ile öne çıkıyor.

Genel olarak kullanım açısından iki model pratik olarak aynıdır ancak Galaxy A50'ye bakacak olursak özellik bakımından daha dikkat çekici.

Samsung Galaxy A50: Teknik Özellikler

Ekran : 6.4 "FHD + (1.080 x 2.340 piksel) Süper AMOLED

CPU : okta-çekirdek (2.3 GHz dörtlü + 1.7 GHz dörtlü)

RAM : 4/6 GB

Dahili bellek : 64/128 GB genişletilebilir (512 GB'a kadar microSD ile)

Arka kamera : 25 megapiksel, f / 1.7 ile otomatik netleme + 5 megapiksel ultra geniş, f / 2.2, sabit netleme + 8 megapiksel, f / 2.2 sabit netleme

Ön kamera : 25 megapiksel, f / 2.0 sabit odak

Pil : hızlı şarj ile 4.000 mAh

Boyutlar : 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Galaxy A50, “akıllı anahtar” adı verilen bir işlevle, sahneye bağlı olarak kamera uygulaması tarafından kullanılması önerilen geniş açılı bir objektifin tanıtılmasıyla, fotoğraf deneyimi daha üst bir seviyeye getiriyor. Ayrıca Özçekim Odaklanma özelliğini kullanarak öznenin arkasındaki arka plan bulanıklığını destekleyen selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy A50 ayrıca , orta menzili değil genel olarak menzildeki zirveye kadar tipik olan bir özellik olan ekrana entegre edilmiş bir parmak izi okuyucuyla donatılmıştır.

Galaxy A50'nin Siyah (gradyan), Beyaz, Mavi ve Mercan renklerinde mevcut olacağını biliyoruz. Galaxy A30 ise renk mercanını kaybedecek. Gradyan ve siyah renklerinde gelecek.