Çerçevesiz orta segment telefonlar geliyor. Samsung'un gelecek sene tanıtacağı Galaxy A5 modeli görüntülendi...

Samsung Galaxy S8 ve Note 8 ile üst segment telefonlarında çerçevesiz ekrana geçiş yaptı. Elde edilen bilgilere görei Samsung artık çervesiz ekranı bir standart haline getirecek olan orta düzey telefonlarda da kullanılacak. Bugün sızdırılan görselde Samsung'un gelecek yıl tanıtacağı Galaxy A5 modelinde tasarımını gözler önüne seriyor.

Sızıntılara göre Galaxy A5 (2018); Infinity Display ile gelecek. Samsung'un sesli asistanı Bixby için telefonun yan bölümünde Galaxy S8'de olduğu gibi bir tuş da yer alacak. Tek kamera kurulumu ile gelmesi beklenen Galaxy A5 (2018)'de, parmak izi okuyucu kameranın alt bölümüne konumlandırılabilir.

Galaxy A5 (2018)'in teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak tahminlere göre telefonda minimum 4 GB RAM ve işlemci olarak ise Snapdragon 6XX serisi bir işlemci kullanılacak.

Siz Galaxy A5'in tasarımını nasıl buldunuz?