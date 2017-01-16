Samsung'un üst düzey özelliklere sahip orta segment A serisinin Türkiye fiyatı açıklandı..

Samsung Galaxy A serisi ile ilgili uzun zamandan beri sızdırmalar yapılırken nihayet Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 için resmi özellikler, çıkış tarihi ve telefonların fiyatları paylaşıldı. Yapılan paylaşımlarda telefonların özellikleri şöyle açıklandı;

Samsung Galaxy A3 Özellikleri

4.7 inç HD Super AMOLED ekran

1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci

2 GB RAM

16 GB depolama alanı

13 megapiksel arka kamera

8 megapiksel ön kamera

2.350 mAh batarya

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Samsung Galaxy A5 Özellikleri

5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran

1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci

3 GB RAM

32 GB dahili depolama alanı

16 megapiksel ön ve arka kamera

Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi

Hızlı şarj desteği ve 3000 mAh batarya

Samsung Galaxy A7 Özellikleri

5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran

1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci

3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı

16 megapiksel arka kamera

3600 mAh batarya

Samsung Galaxy A3 2017 modelinin Türkiye fiyatı 1598 TL.

Samsung Galaxy A5 2017 modelinin Türkiye fiyatı 1999 TL.

Samsung Galaxy A7 2017 modelinin Türkiye fiyatı 2299 TL.