Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7'nin Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!
Samsung'un üst düzey özelliklere sahip orta segment A serisinin Türkiye fiyatı açıklandı..
Samsung Galaxy A serisi ile ilgili uzun zamandan beri sızdırmalar yapılırken nihayet Samsung Galaxy A3, A5 ve A7 için resmi özellikler, çıkış tarihi ve telefonların fiyatları paylaşıldı. Yapılan paylaşımlarda telefonların özellikleri şöyle açıklandı;
Samsung Galaxy A3 Özellikleri
4.7 inç HD Super AMOLED ekran
1.6 GHz sekiz çekirdekli işlemci
2 GB RAM
16 GB depolama alanı
13 megapiksel arka kamera
8 megapiksel ön kamera
2.350 mAh batarya
Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi
Samsung Galaxy A5 Özellikleri
5.2 inçlik Full HD Super AMOLED ekran
1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci
3 GB RAM
32 GB dahili depolama alanı
16 megapiksel ön ve arka kamera
Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi
Hızlı şarj desteği ve 3000 mAh batarya
Samsung Galaxy A7 Özellikleri
5.7 inçlik Full HD Super AMOLED ekran
1.9 GHz sekiz çekirdekli işlemci
3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı
16 megapiksel arka kamera
3600 mAh batarya
Samsung Galaxy A3 2017 modelinin Türkiye fiyatı 1598 TL.
Samsung Galaxy A5 2017 modelinin Türkiye fiyatı 1999 TL.
Samsung Galaxy A7 2017 modelinin Türkiye fiyatı 2299 TL.