Fransa'da Posta İdaresi Drone Kullanacak

Fransız Posta İdaresi tarafından yapılan resmi açıklamalarda özellikle yakın bölgelere insansız hava araçlarıyla teslimat yapılacağı belirtildi. Bu konuda geçtiğimiz günlerde Amazon tarafından yapılan açıklamalar büyük bir yenilik olarak kabul edilmiş ve insansız hava araçları ile teslimat için ilk adımlar atılmıştı.

Amazon sonrasında Fransa Posta İdaresi tarafından böyle bir açıklamanın yapılması insansız hava araçlarının kısa süre içerisinde daha fazla alanda kullanılabileceğini gösterdi. Üstelik yapılan resmi açıklamalarda Fransa Sivil Havacılık Kurumu tarafından bu çalışmalar için izin verildiği ve başlangıçta haftada sadece bir kez posta teslimat için insansız hava araçlarının kullanılacağı belirtildi.

İzinsiz Kullanılmıyor

İnsansız hava araçlarının kullanımında özel kurumlar dahi çeşitli izinlere tabi tutulurken kişilerin izinsiz bir şekilde bu araçları kullanması yasaklanmış durumda. Üstelik yasağa rağmen bu araçları kullanmaya devam eden kişilere yüksek oranlarda cezalar kesiliyor.

Testler Tamamlandı

Açıklamalarda insansız hava araçlarının teslimatı ile ilgili uzun zamandan beri testlerin yapıldığı ifade edilirken iki yıldan beri süren testler sonrasında sisteminin stabil bir şekilde çalışmasının sağlandığı ve posta teslimatı konusunda insansız hava araçlarının kullanılmasının herhangi bir sorun yaratmadan başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtildi. Konu ile ilgili hazırlanan testler ve çalışmalar için özel bir tanıtımda paylaşıldı;