Fossil yeni üretimleri ile dikkat çekerken, 2017 yılında çok daha iddialı durumda.

2017'de, Fossil, giyilebilir teknoloji ürünlerinin geniş kapsamlı koleksiyonunu 300'ün üzerinde bir alana yayacak. Bu, 300 tamamen farklı model olarak görülmemeli. 300 farklı versiyon olarak sunulacak Fossil cihazlarda 300 cihaz arasında küçük detaylarda farklar yaratılacak ve geniş bir seçim imkanı sağlanacak.

CES 2017’de Fossil Neler Yaptı?

CES 2017'de Fossil tarafından yapılan tanıtımlarda yeni Q Accomplice saatleri, Skagen markası altında başlatılan yeni modellerin bir bölümünü, Q Modern Pursuit ve Q Grant’ı merkeze alan yeni tasarımları gösterdi. Ayrıca marka Armani Exchange markalı ilk hibrid saatleri de piyasaya sundu.

Yeni tanıtılan modellerin büyük bölümü mevcut Fossil saatleri ile benzer özellikler sağlıyor. Fakat yenilenen özellikler ve gelişmeler var. Fossil’in en önemli değişikliği kişilere uygun bir saat sunabilmesi. Öyle ki kişilerin stiline uyan bir modeli bulma ihtimali diğer markalara göre çok yüksek.

Farklı renkler, minimalist tasarsımlar, metal ve silikon kayışlar kişilerin kişisel bir saat bulabilmesinde seçenek sunuyor. Alternatif olarak, yeni moda özelikle yeni sunulan Skagen modellerinin klas minimalizm tasarımı olacak. Bu bakımdan yeni bir Fossil modelini almak isteyen kişilerin Skagen modellerine de mutlaka göz atması öneriliyor.

Fossil tarafından 2017 yılında sunulacak cihazlarda tasarım açısından zengin bir seçim şansı sağlanacağı gibi saatlerin fiyatları 175 Dolar ile 215 Dolar arasında değişecek.