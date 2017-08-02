Mozilla'nın açık kaynak kodlu Firefox tarayıcısını oluşturma çalışmalarının bir parçası yeni özelliklerin denenmesini içerir.

Firefox tarayıcısının arkasındaki şirket olan Mozilla, yeni aracını duyurdu. Tarayıcıların çalışma biçimini değiştiecek faydalı bir araçla kendinden bahsettiren Mozilla'nın yeni özelliği Mozilla Send, 1GB'a kadar silinebilen güvenli dosyalar göndermenize izin verir. Tarayıcı tabanlı paylaşım özelliğinin adı Send'dir ve 1 GB'a kadar herhangi bir dosyayı yüklemenize izin verir. Ardından dosya sunucuda şifrelenir. Bağlantı yoluyla indirilebilir.

Mozilla, bu pilot özelliğin "modern" tarayıcılarda erişilebilir olduğunu söylese de, nedense Safari'de çalışmadı. Bu, sunucunun bulunduğu bir dosya için bir URL oluşturulduğu yerde WeTransfer gibi hizmetlere benzer şekilde çalışır.

Kişiye özel şifrelenmiş dosya paylaşımını yapmanıza olanak sağlayan yeni araç ile dosyalarınızı size özel şifrelenmiş, güvenli ve otomatik olarak silinen bağlantıyla gönderebiliyorsunuz. Bu sayede özel dosyalarınız sunucularda kalmıyor.

24 saat sonra..

Firefox test pilot web deneyi Send ile dosya bir kez indirildikten 24 saat sonra yok oluyor. Bu bağlantıyı istediğiniz kişiyle paylaşabiliyorsunuz. Dosyanızı ilgili kutucuğa sürükleyip bırakmanız paylaşmak için yeterli oluyor. Ardından sonra anında şifreleniyor. Size bir bağlantı adresi veriliyor. Bunu istediğiniz kişiyle paylaştıktan sonra o kişi bunu indirdikten sonra 24 saat sonra yok oluyor.

Dilerseniz söz konusu araca buraya tıklayarak ulaşabilir hemen denemeye başlayabilirsiniz.

Peki bu özelliği siz nasıl buluyorsunuz?