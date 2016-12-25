Firefox Windows XP ve Vista Desteğini Bırakıyor!

Bugüne kadar pek çok web tarayıcısı Windows XP ve Vista'yı desteklemeyi durdurdu. Ancak Firefox bu tarayıcılar arasında yer almamıştı. Şu an Mozilla'nın en yeni yazılımları dahi on yıl eski bilgisayarınızda çalışabilir durumda. Bununla birlikte artık zorunlu da olsa yol ayrımı gelmiş durumda. Önümüzdeki yıl XP'den ve Vista'dan destek kesilecek.

Tabii ki Firefox'un Eylül ayında XP veya Vista üzerinde çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak, güvenlik ve diğer güncellemeler artık sunulmayacağından dolayı bu platformlarda Firefox'u kullanmaya devam etmek güvenlik açısından uygun olmayacaktır. Bununla birlikte, bir işyerindeki bilgisayardaysanız ya da benzer durumlar yaşıyorsanız yine de Firefox en güçlü alternatif olacak.

İşletim sistemi üzerinden yapılacak bu kısıtlama ile birlikte XP ve Vista için aslında şartlar daha da zorlaşıyor. Microsoft cephesinde dahi bugüne kadar pek çok kısıtlama gelen işletim sistemlerinde güvenli bir şekilde kullanım sağlamak mümkün değil. Pek çok güvenlik açığının bulunduğu sistem kişilerin bu anlamda bir üst versiyonlara geçiş yapmasını zorunlu kılıyor. Bu açıdan eğer hala XP kullanıyorsanız bu konuda mutlaka Windows 7 ya da Windows 8 seçeneklerini değerlendirmelisiniz. Firefox için yaklaşık 8 ayınız olduğunu da unutmayın.