Fidye yazılımları aslında virüslerin sadece yüzde 1'lik bir kısmını oluşturuyor. Peki WannaCry gibi fidye yazılımları hakkındaki gerçek ne?

Son yıllarda yaşanan çeviri içi tehditler kullanıcılarda güvenlik endişelerini arttırmaya başladı. Özellikle fidye yazılımlarıyla hackerlar buldukları kurbanların dosyalarına şifre koyuyor tekrar erişime açılması adına bitcoin para talep ediyorlar. Bu durumlar son yıllarda çok sık yaşanmaya başlandı.

AV-Test'in yayınlamış olduğu bir araştırma sonucuna göre rakamlar tehditin küçük bir boyutta olduğunu gösteriyor. Ayrıca rakamlar tehditin küçük boyutta olduğunu gösteriyor olsa da bu dosya şifreleyen trojan'ların aslında göründüklerinden daha tehlikeli olduklarını ortaya koyuyor.

Windows işletim sistemi en çok saldırıya uğrayan işletim sistemi durumunda olup Android tehditleri de her geçen gün artıyor. 2015 yılına oranla iki katına çıkarak 4 milyon virüs örneği bulundu. Bu durum piyasanın da düzenini sarsmaya yeterli oldu. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında sistemleri Android için 643,476 yeni malware programınının bulunduğunu keşfetti.

Her ne kadar tehditin küçük boyutta olduğu gösterilse de bu dosya şifreleyen trojan'lar aslında göründüklerinden daha tehlikeliler. Söz konusu bu araştırma şirkerinin raporlarından sonra Google, Android'de yer alan 100'den fazla hatayı çözdü.