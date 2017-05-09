Oliver'ın gösterisinden sonra FCC'nin yorum sistemi ulaşılamaz hale geldi. FCC, yorum sistemine hizmet reddi saldırılarına uğradığını açıkladı.

Federal Communications Commission (Federal Haberleşme Komisyonu) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, web sitelerinin trafiğe boğmak ve insanların önerilerini yorumlamasına engel olacak bir saldırının hedefi olduğunu söyledi. Ajans, Pazar gecesinden beri FCC'nin yorumları göndermeye çalışan kişilere yanıt vermesini engellediğini açıkladı. FCC'nin siber saldırıyı açıklamadan önce, bazıları komedyen John Oliver'ı ajansın web sitesi sorunlarına bağladılar ve "Last Week Tonight" sunucusu izleyicilere, mevcut net tarafsızlık kurallarını korumak için çevrimiçi yorumlar göndermelerini istedi.

Pazar günü Oliver'ın gösterileri yayınlandığından, yorum yapan sitenin aralıklı bağlantı sorunları yaşandı. FCC, bir açıklamada, bununla birlikte soruşturmanın sitenin sorunlarının, dosya açmaya çalışan insan akını değil, bir siber saldırının neden olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bir John Oliver kesimi, FCC'nin net tarafsızlık kurallarını geri alma planlarını vurguladıktan sonra ajansın yorum sistemine erişemedi ve görünüşte trafikte bir artış olması nedeniyle erişim sağlayamadı. Ancak FCC, şimdi, sorunların aslında hizmet reddi saldırılarıyla ilgili olduğunu söylüyor.

Ajansın enformasyon sorumlusu David Bray, yaptığı açıklamada, "Pazar gecesi gece yarısı başlayarak, analizimizde FCC'nin birden fazla dağıtıma açık hizmet reddi saldırısına (DDoS) tabi olduğu ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. "Bunlar, dış aktörlerin FCC'nin yorum sistemini ticari bulut ana bilgisayarımıza yüksek miktarda trafikle bombardıman etmeye yönelik kasıtlı girişimleriydi." sözleriyle de devam etti.

Ajans, yorum sisteminin kendisinin de devam ettiğini ancak saldırıların "sunucuları bağladığını ve yorumlar göndermeye çalışan kişilere yanıt vermelerini engellediğini" söyledi.

Oliver'ın 2014'te yayınlanan net tarafsızlığı savunması ve o sırada, aşırı yük nedeniyle FCC'nin yorum sisteminin çökmesine neden oldu. Bu sefer, ziyaretçileri doğrudan FCC'nin yorum sistemine yönlendiren bir URL www.gofccyourself.com oluşturdu. Ajans bu yaşanan durumdan sonra sistemini iyileştirdi.